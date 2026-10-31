Ван Дамм, Шон Пенн і не тільки: світові зірки, які закохувалися в українок

Світові знаменитості, мільйони шанувальників і особисте життя, яке не приховаєш від папараці. Серед жінок, із якими пов’язували романтичні історії відомих акторів і музикантів, є й українки. 24 Канал зібрав історії знаменитостей, чиє особисте життя перетиналося з українками.

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Жан-Клод Ван Дамм і Альона Каверіна: роман, який триває роками

Зірка бойовиків Жан-Клод Ван Дамм звик перемагати супротивників на екрані, але його особисте життя роками привертало увагу не менше за кінокар'єру. Ще наприкінці 2000-х актор почав стосунки з українкою Альоною Каверіною, і цей роман не залишився коротким епізодом.

За даними українських медіа, їхня історія триває майже 17 років. Водночас у ній є важливий нюанс: Ван Дамм офіційно залишається одруженим із Гледіс Португез, з якою неодноразово сходився після розривів. Тож історія актора й українки – не класична казка про весілля, а тривалий роман зі складним сімейним контекстом.

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Жан-Клод Ван Дамм і Альона Каверіна / Фото з Інстаграму alenak705

Шон Пенн та Ольга Коротяєва: побачення, яке переросло в публічний роман

У травні 2023 року папараці помітили Шона Пенна на вечері з українською акторкою Ольгою Коротяєвою в Малібу. Новина швидко розлетілася медіа: оскароносний актор, який після початку повномасштабної війни неодноразово приїздив до України, зустрічається з уродженкою Черкас.

Уже у вересні пара разом приїхала до Києва на Саміт перших леді та джентльменів. На заході вони сиділи поруч і трималися за руки, а згодом закоханих фотографували під час спільних подорожей Європою. Восени того ж року папараці зафіксували їхній поцілунок в аеропорту Ніцци.

Шон Пенн і Ольга Коротяєва / Фото з сайту Офісу Президента

Однак цей роман не став історією про новий шлюб: у 2024 році Пенн говорив, що насолоджується самотністю. Тож стосунки з Коротяєвою залишилися одним із найпомітніших епізодів його особистого життя останніх років.

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Міла Куніс та Ештон Кутчер: від екранної пари до справжньої родини

Іноді актори грають закоханих настільки переконливо, що глядачі починають чекати на їхній роман і поза знімальним майданчиком. Саме так було з Мілою Куніс та Ештоном Кутчером, які познайомилися під час роботи над серіалом "Шоу 70-х".

Куніс народилася в Чернівцях і переїхала з родиною до США ще дитиною. У серіалі вона та Кутчер грали Джекі й Келсо – пару, чиї стосунки постійно змінювалися. Проте в реальному житті романтична історія акторів почалася значно пізніше, вже після завершення серіалу.

У 2012 році вони знову зблизилися, а в липні 2015-го одружилися. Сьогодні актори виховують двох дітей. У 2022 році разом з Ештоном Кутчером акторка запустила благодійну кампанію Stand With Ukraine, завдяки якій вдалося зібрати понад 37 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям і підтримку біженців.

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Міла Куніс та Ештон Кутчер / Фото з Інстаграму aplusk

Арина Любітєлєва та басист Imagine Dragons

Українська модель Арина Любітєлєва, відома за проєктами "Супермодель по-українськи" та "Супер Топ-модель по-українськи", свого часу закрутила роман із басистом Imagine Dragons Беном Маккі. Спочатку шанувальники помітили, що дівчина регулярно відвідує концерти гурту, а на її фото з'являються татуйовані руки музиканта. У травні 2019 року модель підтвердила їхній зв'язок: вони знали одне одного майже півтора року, спілкувалися ледь не щодня та навіть планували спільні подорожі. Маккі також написав для Арини невелику жартівливу пісню.

Однак до весілля справа не дійшла. Наприкінці 2019 року пара розійшлася, а в грудні 2020-го Любітєлєва пояснила, що музикант не був готовий до серйозних стосунків, хоча вони вже обговорювали можливість жити разом. Модель вирішила не чекати, поки він змінить свою думку, і поставила крапку в цій історії.

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Аріна Любітєлєва та Бен Маккі / Фото з Інстаграму im.arinari

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс: кохання двох тенісних зірок

Українська тенісистка Еліна Світоліна та французький спортсмен Гаель Монфіс були однією з найвідоміших пар у світі тенісу. Їхні стосунки стали публічними у 2018 році, а в липні 2021-го вони одружилися у Швейцарії.

Весілля Еліни Світоліної та Гаель Монфіса / Фото з Інстаграму iamgaelmonfils

За рік у подружжя народилася донька Скай. Закохані підтримували одне одного під час турнірів, ділилися спільними моментами з уболівальниками й часто з'являлися разом на тенісних кортах. Їхня історія була особливо близькою українським шанувальникам, адже Світоліна неодноразово говорила про те, як війна вплинула на її емоційний стан і життя поза спортом.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс з донькою / Фото з Інстаграму iamgaelmonfils

У жовтні 2026 року тенісистка повідомила, що їхній шлюб завершується. Водночас вона наголосила, що Монфіс підтримував її у складний період, а найважливішим для них обох залишається добробут доньки.