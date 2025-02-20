Теперь служу нашему народу, – известный украинский певец присоединился к ВСУ

Рэп-исполнитель и солист группы "Коррупция" Миша Крупин присоединился к ВСУ. Он проходит базовую военную подготовку.

К тому же певец показался в военной форме. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Миши Крупина.

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Так, сначала певец вышел в инстаграм сторис, где сообщил, что хочет кое-что сказать своим поклонникам. Он призвал их не ныть и показал вещи с которыми отправился проходить БЗВП.

Миша Крупин проходит БЗВП / Скриншоты из инстаграм-сторис

Потом он также распространил пост на своей странице в инстаграме, где предстал в военной форме.

Ну что же, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!,

– написал под публикацией артист.

В комментариях под постом его поддержали украинские звезды. Среди них – певица Alyona alyona, блогер Алексей Дурнев, шоумен Анатолий Анатолич и другие.



Украинские звезды поддержали Мишу Крупина / Скриншот из инстаграма

Что известно о вступлении Миши Крупина в ВСУ

В июле 2024 года музыкант объявил, что идет добровольцем на службу в Вооруженные Силы Украины. Первый шаг артист сделал, обратившись в территориальный призывной пункт в Харькове, где его направили на военно-врачебную комиссию.

Процесс оформления разворачивался поэтапно, и в августе Крупин прошел медицинский осмотр. Ожидалось, что в сентябре он вернется в призывной пункт для прохождения дальнейшей военной подготовки.

Однако этому процессу помешали проблемы со здоровьем. "Сейчас моя пригодность к службе находится на стадии пересмотра. Существуют факторы, которые вызывают задержку в этом процессе", – объяснял тогда Миша Крупин ситуацию со своей мобилизацией.

Заметим, также стало известно, что звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин тоже мобилизовался в ряды ВСУ.