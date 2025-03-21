Миша также общался с подписчиками в телеграм-канале. Блогер получил скептический комментарий от одного парня и распространил его фото на двухсоттысячную аудиторию, пишет Show 24 со ссылкой на "Детектор медиа".

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Парнем, который оставил Лебизи этот комментарий, оказался шестнадцатилетний подросток. Комментируя похудение блогера, он написал, "что это просто вода вышла и немножко мышц".

Миша Лебига опубликовал фото парня, который оставил скептический комментарий / Скриншот с его телеграм-канала

В комментариях люди начали насмехаться над внешностью подростка, а также писать другие неприятные вещи. Впоследствии парень обратился к блогеру-сплетнику Богдану Беспалову, который рассказал об этой ситуации в своем телеграм-канале.

Шестнадцатилетний парень о ситуации с Лебигой / Скриншот с телеграм-канала Богдана Беспалова

Комментарий подростка относительно ситуации с Мишей Лебигой

Редакция издания "Детектор медиа" обратилась за комментарием к подростку. Парень признался, что не ожидал такой реакции от Миши Лебиги на его слова, однако претензий к блогеру не имеет.

В этой ситуации катализатором конфликта было мое сообщение Лебиге. Он неправильно поступил, выставив мое фото, понимая как отреагирует на меня его аудитория,

– сказал подросток.

Комментарии под сообщением Лебиги / Скриншоты из телеграм-канала блогера:

Парень добавил, что ситуация с Лебигой на него не сильно повлияла, ведь подросток работает с психиатром. Однако он хочет, чтобы медийные люди так не делали, поскольку конфликт можно было решить приватно.

Подросток отметил, что не получал много оскорбительных сообщений в директе, а людей, которые их писали, блокировал. Однако немало негатива можно найти в комментариях под сообщением Миши Лебиги в телеграм-канале.