Міша також спілкувався з підписниками в телеграм-каналі. Блогер отримав скептичний коментар від одного хлопця і поширив його фото на двохсоттисячну аудиторію, пише Show 24 з посиланням на "Детектор медіа".

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Хлопцем, який залишив Лебізі цей коментар, виявився шістнадцятирічний підліток. Коментуючи схуднення блогера, він написав, "що це просто вода вийшла і трошки м'язів".

Міша Лебіга опублікував фото хлопця, який залишив скептичний коментар / Скриншот з його телеграм-каналу

У коментарях люди почали насміхатися з зовнішності підлітка, а також писати інші неприємні речі. Згодом хлопець звернувся до блогера-пліткаря Богдана Беспалова, який розповів про цю ситуацію у своєму телеграм-каналі.

Шістнадцятирічний хлопець про ситуацію з Лебігою / Скриншот з телеграм-каналу Богдана Беспалова

Коментар підлітка щодо ситуації з Мішею Лебігою

Редакція видання "Детектор медіа" звернулася за коментарем до підлітка. Хлопець зізнався, що не очікував такої реакції від Міші Лебіги на його слова, однак претензій до блогера не має.

В цій ситуації каталізатором конфлікту було моє повідомлення Лебізі. Він неправильно поступив, виставивши моє фото, розуміючи як відреагує на мене його авдиторія,

– сказав підліток.

Коментарі під дописом Лебіги / Скриншоти з телеграм-каналу блогера:

Хлопець додав, що ситуація з Лебігою на нього не сильно вплинула, адже підліток працює з психіатром. Проте він хоче, аби медійні люди так не робили, оскільки конфлікт можна було вирішити приватно.

Підліток зазначив, що не отримував багато образливих повідомлень у директі, а людей, які їх писали, блокував. Однак чимало негативу можна знайти у коментарях під дописом Міші Лебіги у телеграм-каналі.