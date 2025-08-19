Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

Женщине с двойным гражданством США и Великобритании сначала выдвинули девять обвинений. Федеральные прокуроры называли ее дом в Лос-Анджелесе "магазином по продаже наркотиков", а во время рейда нашли десятки флаконов кетамина.

Напомним, что американского актера Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи его дома в октябре 2023 года. Согласно экспертизе, он умер из-за острого всплеска кетамина.

Джасвин Сангха – одна из пяти человек, которые поставляли звезде сериала "Друзья" кетамин, используя его наркотическую зависимость, чтобы получить прибыль. Речь идет, в частности, о врачах и ассистенте Перри.

Все признали себя виновными по обвинениям в этом деле. Уголовный процесс в отношении "Королевы кетамина" несколько раз откладывался, сейчас он запланирован на следующий месяц. В ближайшие недели Санха должна появиться в федеральном суде, чтобы официально признать себя виновной в рамках соглашения с федеральными властями.

Адвокат женщины заявил, что она "берет на себя ответственность за свои действия". Джасвин грозит максимальное наказание в виде 65 лет заключения в федеральной тюрьме.