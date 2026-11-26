Мохаммад Захур прокомментировал в интервью "Наедине с Гламуром" признание Камалии о том, что она чувствовала себя нелюбимой рядом с ним. Бизнесмен признал: эти слова его задели. По его словам, он старался демонстрировать чувства поступками.

Adv

популярные видео

Было обидно, конечно. Что тут скажешь, если столько лет человек старался… Да, я неразговорчив и, возможно, не часто употребляю ласковые слова. Мы, люди с Востока, обычно не говорим таких вещей, а показываем. Но ведь можно было говорить и ничего не делать. Я же наоборот…– пояснил Захур.

Мохаммад Захур / фото kamaliyaofficial

Отдельно он опроверг слова об отсутствии официального брака. Ранее Камалия рассказывала, что у нее был документ о браке в Пакистане, однако в Украине пара отношения не оформляла. Захур считает, что повторно жениться в другой стране не было необходимости.

Реклама

Это какой-то бред! Дело в том, что если ты женат, то ты женат – неважно, по какому закону. Если бы мы жили в Англии, то нужно было бы жениться по их традициям? Это бред, который я не признаю. Если ты расписался, то неважно, по какой традиции. У тебя есть документ. А если не женился по-украински и ты не женат, то тогда я всю жизнь не женат. Самый желанный холостяк– пошутил бизнесмен.

Несмотря на обиду, Захур заверил, что не планирует публичных ссор. Он признает право Камалии говорить о своих переживаниях, а ее недовольство объяснил кратко: "Значит, где-то недоработал".

Напомним, что Камалия рассказала о своей правду о браке с Захуром и страхе нищеты. Певица подчеркнула, что никогда не состояла в официальном браке с миллиардером.