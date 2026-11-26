Мохаммад Захур прокоментував в інтервʼю "Наодинці з Гламуром" зізнання Камалії про те, що вона почувалася недолюбленою поруч із ним. Бізнесмен визнав: ці слова його зачепили. За його словами, він намагався демонструвати почуття вчинками.

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Було образливо, звісно. Що тут скажеш, якщо стільки років людина старалася… Так, я небагатослівний і, можливо, не часто вживаю ласкаві слова. Ми, люди зі Сходу, зазвичай не говоримо такі речі, а показуємо. Але ж можна було говорити й нічого не робити. Я ж навпаки…– пояснив Захур.

Мохаммад Захур / фото kamaliyaofficial

Окремо він заперечив слова про відсутність офіційного шлюбу. Раніше Камалія розповідала, що мала документ про одруження в Пакистані, однак в Україні пара стосунки не оформлювала. Захур вважає, що повторно одружуватися в іншій країні не було потреби.

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Це якась маячня! Річ у тому, що якщо ти одружений, то ти одружений – неважливо за яким законом. Якщо ми жили в Англії, то треба було одружуватися за їхніми традиціями? Це маячня, яку я не визнаю. Якщо ти розписався, то неважливо за якою традицією. У тебе є папір. А якщо не одружився по-українськи й ти не одружений, то тоді я все життя не одружений. Найбажаніший холостяк– пожартував бізнесмен.

Попри образу, Захур запевнив, що не планує публічних сварок. Він визнає право Камалії говорити про власні переживання, а її невдоволення пояснив коротко: "Значить, десь недопрацював".

Нагадаємо, що Камалія розповіла свою правду про шлюб із Захуром та страх злиднів. Співачка наголосила, що ніколи не перебувала в офіційному шлюбі з мільярдером.