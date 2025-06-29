Show 24 собрал самые новые песни украинских музыкантов за последнюю неделю. Многие из этих треков точно захочется добавить в свой летний плейлист.

Важно 30 лет, как душа улетела в вечность: песни Назария Яремчука, которые будут жить вечно

Parfeniuk

Артист открывает летний сезон новым синглом о легкой ностальгии и красивой влюбленности.

Хотел создать что-то совершенно новое в своем творческом арсенале. В песне рассказал историю начала становления моего музыкального вкуса, когда люди навевали кучу стереотипов. Но я был всегда верен себе, – рассказал Parfeniuk.

Parfeniuk – "Про тебе": смотрите видео онлайн

Никита Киселев

Певец представил легкую летнюю композицию, которая может подойти для прослушивания у бассейна или на даче и поднять настроение. Это трек-посвящение Одессе о любви и чувствах, что вдохновляют не останавливаться.

Никита Киселев – "Чайка": смотрите видео онлайн

Арсен Мирзоян

Певец презентовал клип на песню "Італійська сім'я", где снялась его жена – Тоня Матвиенко.

О наших супругах ходит немало сплетен, и сам факт внимания к нашим персонам со стороны желтой прессы не может не радовать. Чтобы там не писали, нам вдвоем прикольно. Мы оба очень эмоциональные, и благодаря этой страсти живет наша любовь. О темпераменте таких отношений говорят – итальянская семья. Эта песня – это немного точек над "и",

– прокомментировал Арсен новую работу.

Арсен Мирзоян – "Італійська сім'я": смотрите видео онлайн

KOLA

Певица продолжает удивлять новым звучанием и смешанными стилями. Она представила новую песню, где соединила чувственность и интимность с ритмикой современной поп-музыки. Это композиция о моментах, когда встречаешь "своего" человека и готов прожить с ним всю жизнь.

KOLA – "Говорили": смотрите видео онлайн

Владимир Дантес

Певец представил новый лирический трек о любви, которая живет сквозь войну, расстояние и разлуку.

Этот трек о жизни украинцев сейчас, о свете и любви, которые побеждают. Клип к треку был снят в обычном вагоне метро, и благодаря этому удалось сделать его максимально искренним. Хочу, чтобы эта работа стала напоминанием, что добро всегда побеждает, оно рядом, надо только его видеть и верить в него,

– рассказал Дантес

Владимир Дантес – "Ти не забудь": смотрите видео онлайн

SOFO

Певица встретилась с подругой, которая хотела поделиться жизненной ситуацией. Их разговор был словно в кабинете психолога. И в результате получилась новая композиция. Это призыв девушкам о том, что не следует обесценивать себя и свои чувства.

SOFO – "Колишній": слушайте онлайн

Женя Галич

Певец презентовал романтическую песню – это щемящая история о любви, которую не уничтожила война. Она о женщинах на расстоянии и мужчинах, возвращающихся с войны другими.

Люди, которые возвращаются с фронта, часто молчат. Но их взгляд говорит обо всем. И им нужен встречный взгляд – теплый, нежный, влюбленный. Взгляд, что не боится шрамов. Взгляд, видящий прежде всего человека,

– говорит Женя Галич

Женя Галич – "Погляд": слушайте онлайн

GEREGA

Молодая певица презентовала первую авторскую англоязычную песню. Она планирует постепенно переходить на международный рынок, к тому же осенью будет учиться за границей.

GEREGA – In some time: слушайте онлайн

Golubenko

Певец представил новый трек о состоянии, когда ничего не хочется, кроме человека рядом. В такие моменты есть желание убежать от всего мира и остаться вдвоем.

Трек о моменте, когда двое людей решают оставить все остальное позади – шум, планы, ожидания и просто быть вместе. О любви, которая не кричит, а держит в тишине. Мне хотелось передать ощущение простого, но глубокой связи, без драмы, без идеализации,

– прокомментировал Golubenko

Golubenko – "Удвох": смотрите трейлер онлайн