Show 24 зібрав найновіші пісні українських музикантів за останній тиждень. Чимало з цих треків точно захочеться додати у свій літній плейлист.

Важливо 30 років, як душа відлетіла у вічність: пісні Назарія Яремчука, які житимуть вічно

Parfeniuk

Артист відкриває літній сезон новим синглом про легку ностальгію та красиву закоханість.

Хотів створити щось абсолютно нове у своєму творчому арсеналі. У пісні розповів історію початку становлення мого музичного смаку, коли люди навіювали купу стереотипів. Але я був завжди вірний собі, – розповів Parfeniuk.

Parfeniuk – "Про тебе": дивіться відео онлайн

Нікіта Кисельов

Співак презентував легку літню композицію, яка може підійти для прослуховування біля басейну чи на дачі та підняти настрій. Це трек-присвята Одесі про кохання та почуття, що надихають не зупинятися.

Нікіта Кисельов – "Чайка": дивіться відео онлайн

Арсен Мірзоян

Співак презентував кліп на пісню "Італійська сім'я", де знялась його дружина – Тоня Матвієнко.

Про наше подружжя ходить чимало пліток, і сам факт уваги до наших персон з боку жовтої преси не може не тішити. Щоб там не писали, нам вдвох прикольно. Ми обидва дуже емоційні, і завдяки цій пристрасті живе наше кохання. Про темперамент таких стосунків кажуть – італійська сім’я. Ця пісня – це трохи крапок над "і",

– прокоментував Арсен нову роботу.

Арсен Мірзоян – "Італійська сім'я": дивіться відео онлайн

KOLA

Співачка продовжує дивувати новим звучанням та змішаними стилями. Вона презентувала нову пісню, де поєднала чуттєвість та інтимність з ритмікою сучасної попмузики. Це композиція про моменти, коли зустрічаєш "свою" людину і готовий прожити з нею все життя.

KOLA – "Говорили": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес

Співак презентував новий ліричний трек про кохання, яке живе крізь війну, відстань та розлуку.

Цей трек про життя українців зараз, про світло та любов, які перемагають. Кліп до треку було знято у звичайному вагоні метро, і завдяки цьому вдалося зробити його максимально щирим. Хочу, щоб ця робота стала нагадуванням, що добро завжди перемагає, воно поруч, треба лише його бачити й вірити в нього,

– розповів Дантес

Володимир Дантес – "Ти не забудь": дивіться відео онлайн

SOFO

Співачка зустрілась з подругою, яка хотіла поділитися життєвою ситуацією. Їхня розмова була немов у кабінеті психолога. Та в результаті вийшла нова композиція. Це заклик дівчатам про те, що не слід знецінювати себе й свої почуття.

SOFO – "Колишній": слухайте онлайн

Женя Галич

Співак презентував романтичну пісню – це щемка історія про кохання, яке не знищила війна. Вона про жінок на відстані й чоловіків, що повертаються з війни іншими.

Люди, які повертаються з фронту, часто мовчать. Але їх погляд говорить про все. І їм потрібен зустрічний погляд – теплий, ніжний, закоханий. Погляд, що не боїться шрамів. Погляд, що бачить передусім людину,

– каже Женя Галич

Женя Галич – "Погляд": слухайте онлайн

GEREGA

Молода співачка презентувала першу авторську англомовну пісню. Вона планує поступово переходити на міжнародний ринок, до того ж восени навчатиметься за кордоном.

GEREGA – In some time: слухайте онлайн

Golubenko

Співак представив новий трек про стан, коли нічого не хочеться, окрім людини поруч. У такі моменти є бажання втекти від усього світу та залишитись удвох.

Трек про момент, коли двоє людей вирішують залишити все інше позаду – шум, плани, очікування і просто бути разом. Про кохання, яке не кричить, а тримає в тиші. Мені хотілося передати відчуття простого, але глибокого зв'язку, без драми, без ідеалізації,

– прокоментував Golubenko

Golubenko – "Удвох": дивіться трейлер онлайн