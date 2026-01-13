Официально: стало известно имя десятого финалиста Национального отбора на Евровидение 2026

13 января в Дії завершилось голосование за 10 участника Национального отбора-2026. Так что теперь известны имена всех финалистов конкурса.

Уже скоро каждый из них будет соревноваться за шанс представить Украину на сцене Евровидения. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Общественное.Евровидение.

В борьбе за 10-е место в финале Нацотбора на Евровидение-2026 соревновались KHAYAT, группа Karyotype, певицы MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а также исполнитель OKS.

По результатам голосования победу одержал – KHAYAT, который представил песню "Герцы".

Кто также стал финалистами Нацотбора-2026?

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

Laud – Lightkeeper;

Leléka – "Рідним";

Molodi – THE LEGENDS;

Monokate – TYT;

Mr. Vel – Do or Done;

The Elliens – Crawling whispers;

Valeriya Force – Open Our Hearts;

"ЩукаРыба" – "Моя земля".

Услышать песни всех финалистов можно будет уже 15 января.

Накануне команда СуспільнеКультура сообщила, что финал Национального отбора-2026 состоится 7 февраля.

Что известно о Евровидении-2026?