Укр Рус
Show24 Музика Офіційно: стало відоме ім'я десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення 2026
13 січня, 10:26
2

Офіційно: стало відоме ім'я десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення 2026

Софія Хомишин
Основні тези
  • KHAYAT виграв голосування за 10-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 з піснею "Герци".
  • Євробачення-2026 пройде у Відні, Австрія, з гранд-фіналом 16 травня, а Україна потрапила до другої половини другого півфіналу.

13 січня в Дії завершилося голосування за 10 учасника Національного відбору-2026. Тож тепер відомі імена усіх фіналістів конкурсу.

Вже скоро кожен з них змагатиметься за шанс представити Україну на сцені Євробачення. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Суспільне.Євробачення. 

Не пропустіть Зірка серіалу "Метлок" підкорила "Золотий глобус-2026" у сукні української дизайнерки

У боротьбі за 10-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 змагалися KHAYAT, гурт Karyotype, співачки MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а також виконавець OKS.

За результатами голосування перемогу здобув – KHAYAT, який презентував пісню "Герци". 

Хто також став фіналістами Нацвідбору-2026? 

  • Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
  • Laud – Lightkeeper;
  • Leléka – "Рідним";
  • Molodi – THE LEGENDS;
  • Monokate – TYT;
  • Mr. Vel – Do or Done;
  • The Elliens – Crawling whispers;
  • Valeriya Force – Open Our Hearts;
  • "ЩукаРиба" – "Моя земля".

Почути пісні усіх фіналістів можна буде вже 15 січня.

Напередодні команда СуспільнеКультура повідомила, що фінал Національного відбору-2026 відбудеться 7 лютого. 

Що відомо про Євробачення-2026? 