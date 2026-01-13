Офіційно: стало відоме ім'я десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення 2026
- KHAYAT виграв голосування за 10-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 з піснею "Герци".
- Євробачення-2026 пройде у Відні, Австрія, з гранд-фіналом 16 травня, а Україна потрапила до другої половини другого півфіналу.
13 січня в Дії завершилося голосування за 10 учасника Національного відбору-2026. Тож тепер відомі імена усіх фіналістів конкурсу.
Вже скоро кожен з них змагатиметься за шанс представити Україну на сцені Євробачення. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Суспільне.Євробачення.
У боротьбі за 10-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 змагалися KHAYAT, гурт Karyotype, співачки MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а також виконавець OKS.
За результатами голосування перемогу здобув – KHAYAT, який презентував пісню "Герци".
Хто також став фіналістами Нацвідбору-2026?
- Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
- Laud – Lightkeeper;
- Leléka – "Рідним";
- Molodi – THE LEGENDS;
- Monokate – TYT;
- Mr. Vel – Do or Done;
- The Elliens – Crawling whispers;
- Valeriya Force – Open Our Hearts;
- "ЩукаРиба" – "Моя земля".
Почути пісні усіх фіналістів можна буде вже 15 січня.
Напередодні команда СуспільнеКультура повідомила, що фінал Національного відбору-2026 відбудеться 7 лютого.
Що відомо про Євробачення-2026?
- Пісенний конкурс прийматиме Австрія, оскільки минулого року в Євробаченні переміг JJ з треком Wasted Love.
- Євробачення-2026 пройде на арені Wiener Stadthalle у Відні. Напередодні показали, як виглядатиме сцена пісенного конкурсу. Концепцію розробив німецький сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.
- Перший фінал пісенного конкурсу відбудеться 12 травня, другий півфінал – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.
- 12 січня провели жеребкування, за результатами якого Україна потрапила до другої половини другого півфіналу Євробачення-2026.