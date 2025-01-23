Финал Нацотбора Евровидения-2025: объявлен порядок выступления участников

Почти неделю назад, 17 января, обнародовали полный список финалистов Национального отбора. Теперь участники определили свои порядковые номера, согласно которым будут выступать в прямом эфире.

В четверг, 23 января, Суспильне провело пресс-конференцию с участниками Национального отбора. Состоялась жеребьевка и презентация песен финалистов, пишет 24 Канал. Интересно Участница Нацотбора на Евровидение-2025 подала заявку на участие в конкурсе от другой страны Благодаря жеребьевке удалось определить, в каком порядке будут выступать музыканты на финальном концерте. Он состоится 8 февраля, его будут транслировать на телевидении в формате концерта. Грандиозный финал откроет Влад Шериф, а закрывать мероприятие – группа "ДК Энергетик". Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Энергетик" – "Сіль" Что известно о Евровидении-2025 В прошлом году на песенном конкурсе победили представители Швейцарии, поэтому Евровидение-2025 состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал будет греметь 17 мая.

Организаторы песенного конкурса недавно объявили имена ведущих. Это комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер.

Молдова отказалась от участия в Евровидении-2025. В то же время Черногория вернется в список участников.

Чтобы избежать скандалов, в песенном конкурсе ввели новые правила – Кодекс поведения и Протокол об обязанности заботы для участников и журналистов. Организаторы создадут специальные места для подготовки без камер, оптимизируют график, и назначат менеджера по благосостоянию для взаимодействия между артистами и персоналом.