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23 января 2025, 15:57
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Финал Нацотбора Евровидения-2025: объявлен порядок выступления участников

Мария Касий

Почти неделю назад, 17 января, обнародовали полный список финалистов Национального отбора. Теперь участники определили свои порядковые номера, согласно которым будут выступать в прямом эфире.

В четверг, 23 января, Суспильне провело пресс-конференцию с участниками Национального отбора. Состоялась жеребьевка и презентация песен финалистов, пишет 24 Канал.

Интересно Участница Нацотбора на Евровидение-2025 подала заявку на участие в конкурсе от другой страны

Благодаря жеребьевке удалось определить, в каком порядке будут выступать музыканты на финальном концерте. Он состоится 8 февраля, его будут транслировать на телевидении в формате концерта. Грандиозный финал откроет Влад Шериф, а закрывать мероприятие – группа "ДК Энергетик".

  1. Влад Шериф – Wind of change
  2. Абіє – "Дім"
  3. MOLODI – My sea
  4. Future Culture – Waste My Time
  5. Маша Кондратенко – No time to cry
  6. KHAYAT – Honor
  7. FIЇNKA – "Культура"
  8. KRYLATA – Stay true
  9. Ziferblat – Bird of pray
  10. "ДК Энергетик" – "Сіль"

Что известно о Евровидении-2025

  • В прошлом году на песенном конкурсе победили представители Швейцарии, поэтому Евровидение-2025 состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал будет греметь 17 мая.
  • Организаторы песенного конкурса недавно объявили имена ведущих. Это комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер.
  • Молдова отказалась от участия в Евровидении-2025. В то же время Черногория вернется в список участников.
  • Чтобы избежать скандалов, в песенном конкурсе ввели новые правила – Кодекс поведения и Протокол об обязанности заботы для участников и журналистов. Организаторы создадут специальные места для подготовки без камер, оптимизируют график, и назначат менеджера по благосостоянию для взаимодействия между артистами и персоналом.