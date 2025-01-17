17 января 2025, 18:00
Нацотбор на Евровидение-2025: названы имена 10 финалистов музыкального конкурса
Суспільне назвало имена десяти финалистов Национального отбора-2025. Это произошло после того, как украинцы через приложение Дія выбрали последнего участника.
Десятым финалистом стала певица FIЇNKA. Она вместе с девятью другими исполнителями будет бороться за право представить Украину на Евровидении-2025. Они уже начинают готовиться к выступлению в финале Нацотбора, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Список финалистов Нацотбора-2025
- FIЇNKA – "Культура"
- Future Culture – Waste My Time
- KHAYAT – HONOR
- KRYLATA – STAY TRUE
- MOLODI – my sea
- Ziferblat – Bird of pray
- Абие – "Дом"
- ДК Энергетик – "Соль"
- Маша Кондратенко – No time to cry
- Влад Шериф – Wind of change
Отметим, финал Национального отбора-2025 пройдет 8 февраля, его будут транслировать на телевидении в формате концерта.