Где сейчас Наталья Валевская, которая выступала на Антимайдане, а сегодня мечтает о материнстве

Наталья Валевская – украинская певица, которая в свое время зажила неоднозначной славы. Несмотря на то, что от событий Революции Достоинства прошло немало времени, неприятный факт из биографии артистки остается темой, которая время от времени всплывает в СМИ.

Наталья родом из Хмельницкого. С подросткового возраста начала писать песни, а уже в 17 лет победила на конкурсе молодых исполнителей "Песня над Бугом". В последующие годы артистка уверенно шла к своей славе и участвовала в большом количестве конкурсов, среди которых: "Стань звездой", "Ялта-2004" и другие. Что еще известно о карьере певицы, как поддержала Антимайдан и чем занимается сегодня, читайте в материале Show24.

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Проект "Шанс" и Антимайдан

В 2005 году Валевская стала участницей популярного проекта "Шанс", где заняла первое место.

Наталья Валевская на шоу "Шанс": смотрите видео онлайн

Через год исполнительница выпустила первый альбом – "Отпусти", куда вошли песни на русском, украинском, французском и итальянском языках. Однако настоящим хитом стал трек "Палала".

VALEVSKA – "Палала": смотрите видео онлайн

В 2023 году разгорелся скандал вокруг этой песни. Валевская обвинила финалистку Нацотбора на Евровидение-2024 в плагиате. Артистка увидела сходство трека ANKA со своей песней. В частности, Наталья отметила, что в композициях похожи припевы.

В треке конкурсантки есть такие строки: "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала". Между тем в якобы "оригинальной" версии текст звучит так: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка". Примечательно, что обе композиции имеют название "Палала".

Наталья Валевская обвинила ANKA в плагиате / Скриншот из инстаграм-сторис

Но несмотря на похожие строки в песнях, мотивы и аранжировки композиций оказались совершенно разными.

После выпуска дебютного альбома, артистка продолжила работать над новыми песнями, а также участвовала в различных фестивалях и получила престижную награду UBN Award в Лондоне в номинации "Открытие года".

Несмотря на успех, в биографии Валевской есть несколько неприятный факт. В то время, когда на Майдане расстреливали невинных людей, певица выступала на Антимайдане.

Наталья Валевская выступила на Антимайдане / Фото издания TABLOID

Добавим, что ведущим концерта был "голос телеканала "Интер" – Юрий Кот, а к мероприятию присоединились еще и Александр Кривошапко – экс-участник шоу "Х-Фактор", Владимир Гришко и Наталья Бучинская, которая сегодня не желает обсуждать эту тему в медийном пространстве.

К слову, Александр Кривошапко давно находится не в Украине, а строит жизнь за границей.

После этого Валевская столкнулась с сопротивлением украинского народа. Неоднократно ее выступления в других городах Украины пикетировали и просто срывали концерты.

Личная жизнь

Почти 20 лет артистка состояла в браке с Владимиром Пригладем, но в 2022 году семья распалась.

Наталья Валевская с экс-супругом / Фото из инстаграма певицы

Детей у пары не было. Как-то артистка призналась, что в начале 2000-х годов сделала аборт, потому что врачи обнаружили патологию у ребенка. Уже потом исполнительница делилась, что хочет стать матерью и прилагает к этому немалые усилия.

В 2019 году она решилась на операцию, но деталей не раскрыла.

В какой-то момент я поняла, что больше всего в жизни я хочу стать матерью. Поэтому сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и ради здоровья нашего будущего малыша,

– поделилась Валевская.

Как известно, сегодня сердце певицы занято. А кто стал избранником – неизвестно, ведь она решила скрыть мужчину от публики.

Наталья Валевская с новым избранником / Фото из инстаграма артистки

Чем сегодня занимается Наталья Валевская

С 2009 года артистка работает в собственном благотворительном фонде. Его деятельность направлена на поддержку детей-сирот и социально незащищенных слоев населения. А с началом большой войны организация также обеспечивает определенные потребности ВСУ.

Фонд Натальи Валевской / Скриншот с сайта

И хотя Валевская и выступала на Антимайдане, то сегодня у нее открытая проукраинская позиция. Она часто присоединяется к сборам на помощь ВСУ, а также публикует фотографии с военными и уверяет, что ее Фонд всегда будет поддерживать наших защитников.

Наталья Валевская с военными / Фото из инстаграма артистки

Сегодня исполнительница не слишком активна в медийном пространстве, и все же продолжает выступать на различных мероприятиях и дает благотворительные концерты. На днях она сообщила, что начала снова писать стихи и музыку.