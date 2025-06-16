Блогерша в интервью Алине Доротюк рассказала, что имела проблемы с алкогольной зависимостью. Поборов ее, она хотела бы построить крепкие отношения, но пока не удалось этого сделать, передает Show 24.

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Долгое время у меня были отношения с алкоголем. Я их закончила. Интимно-партнерских отношений нет. Готова ли я? Пожалуй, да, но травмы прошлого не дают мне их построить. Я над этим работаю, это очень сложно,

– откровенно призналась Неугомонная Монро.

Блогерша заметила, что сейчас имеет партнерские отношения со своей подругой Графиней, с которой знакома уже 25 лет. Это дружеские отношения, построены на доверии, принятии и здоровой коммуникации.

Также Монро отреагировала на слухи о том, что она якобы имеет сына от Графини. Такие сплетни появились из-за того, что блогерша часто показывается с мальчиком, по имени Лев, в своем инстаграме. И Монро заверила, что если бы имела ребенка, то сообщила бы об этом.

"Если бы это был мой ребенок, я бы об этом сказала. Люди не допускают того момента, что бывают такие взаимоотношения, где чужой человек помогает женщине, которой трудно. Биологически это не мой ребенок. Это такая специфическая форма семьи", – заметила Неугомонная Монро.

Напомним, в марте Монро ненадолго выехала из Украины на премьеру фильма Queens of Joy, где имела роль. Она призналась, что после всех своих дел обязательно возвращается домой, потому что даже в Киеве чувствует себя в безопасности.