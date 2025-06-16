Блогерка в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла, що мала проблеми з алкогольною залежністю. Поборовши її, вона хотіла б побудувати міцні стосунки, але наразі не вдалось цього зробити, передає Show 24.

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Довгий час у мене були стосунки з алкоголем. Я їх закінчила. Інтимно-партнерських стосунків немає. Чи готова я? Мабуть, так, але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим працюю, це дуже складно,

– відверто зізналась Невгамовна Монро.

Блогерка зауважила, що зараз має партнерські відносини зі своєю подругою Графинею, з якою знайома вже 25 років. Це дружні стосунки, побудовані на довірі, прийнятті й здоровій комунікації.

Також Монро відреагувала на чутки про те, що вона нібито має сина від Графині. Такі плітки з'явилися через те, що блогерка часто показується з хлопчиком, на ім'я Лев, у своєму інстаграмі. Та Монро запевнила, що якби мала дитину, то повідомила б про це.

"Якби це була моя дитина, я б про це сказала. Люди не допускають того моменту, що бувають такі взаємини, де чужа людина допомагає жінці, якій важко. Біологічно це не моя дитина. Це така специфічна форма сім’ї", – зауважила Невгамовна Монро.

Нагадаємо, у березні Монро ненадовго виїхала з України на прем'єру фільму Queens of Joy, де мала роль. Вона зізналась, що після усіх своїх справ обов'язково повертається додому, бо навіть у Києві почувається в безпеці.