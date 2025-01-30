Джигурда попал в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины: актер отреагировал

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского актера и певца Никиту Джигурду в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. 30 января приказ подписал министр Николай Точицкий.

Соответствующее решение приняли на основании письма Службы безопасности Украины от 26 декабря 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ министерства.

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Деятельность Никиты Джигурды создает угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Актер участвовал в антиукраинских мероприятиях в поддержку вооруженной агрессии России.

Мужчина посещал временно оккупированные территории Украины, чтобы поддерживать российских военнослужащих материально и морально. В частности, 2 апреля 2023 года Джигурда приехал в город Волноваха Донецкой области, где провел для оккупантов "патриотическое мероприятие".

В начале июня того же года на временно оккупированной территории Украины певец стрелял из миномета и говорил: "Нацизм безжалостно и жестко вырезаем". 23 января 2024 года Никита привез гуманитарную помощь оккупантам, а в марте выступил перед ними и передал российским военным FPV-дроны.

Отметим! Сейчас в перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, есть 240 человек.

Никита Джигурда уже отреагировал на такое решение

Никита Джигурда уже прокомментировал то, что попал в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, российским пропагандистским СМИ.

Включение моей фамилии в список артистов, которые представляют угрозу нацистскому режиму, захватившему власть в Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, который выступает за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины,

– заявил Джигурда.

Он добавил, что родился в "советской Украине, а не на бандеровской окраине".

Никита Джигурда поддерживает войну России против Украины