Певица SHY на днях представила мини-альбом, а группа KOLABA – новую версию популярного трека "Пацики на моциках", чтобы собрать деньги для украинских военных. Подробнее читайте в материале Show 24.

Не пропустите Звездные гости и соблазнительное шоу: в Киеве прошла закрытая презентация клипа "Пионы" Анны Тринчер

МУАЯД

Муаяд запремьерил песню "Дарма" о неразделенной любви и клип на нее. Видео снято с помощью дрона.

Мы впервые с моей командой снимали клип полностью на дрон и это был невероятный опыт. Было очень драйвово: мы танцевали, снимали рискованные трюки, импровизировали. Это был интересный опыт и я надеюсь, зрителям нравится результат,

– сказал певец.

МУАЯД – "Дарма": смотрите видео онлайн

TAYNA

TAYNA презентовала новую песню, которая называется "Влюбляю лето". В клипе снялись близкие подруги певицы: ведущая влогов Евровидения Анна Тульева и ведущая программы "По хатам" Оксана Кучма.

Эта песня – не о побеге от реальности. Это о напоминании: мы имеем право чувствовать счастье. Даже когда мир нестабилен – мы имеем право на свое лето. На любовь. На прикосновения. На танец,

– отметила TAYNA.

TAYNA – "Влюблю лето": смотрите видео онлайн

NAPEREXRESTI

Новой работой слушателей порадовала группа NAPEREXRESTI. Она представила трек "Проблема" и клип, в котором снялся актер Арам Арзуманян. Это история об офисном работнике, что попадает в пространство, где можно жить на полную.

Все родилось спонтанно. Планировали снимать контент для соцсетей, а получился полноценный клип. Мы снимали, когда время от времени было прохладно, но получилось горячо – и по атмосфере, и по вайбу,

– поделился фронтмен группы Макс Голосков.

NAPEREXRESTI – "Проблема": смотрите видео онлайн

STASYA

STASYA выпустила композицию "Не жди меня смерть". Это будто исповедь сильного, но уставшего человека, который выбирает жить – даже несмотря на трудности. Главная героиня общается со смертью, однако не как с врагом.

STASYA – "Не жди меня смерть": смотрите видео онлайн

Ann in Black

Ann in Black презентовала песню "Счастье любит...". Она о громком, смешном и немного сумасшедшем счастье. По словам исполнительницы, счастье – это не идеальная картинка в социальных сетях, не тишина и покой, это когда рядом твой человек, когда дома есть запах ужина, когда есть с кем посмеяться, подурачиться, поссориться и помириться.

Ann in Black – "Счастье любит...": смотрите видео онлайн

Lesya Grig

Певица Lesya Grig дебютировала с треком "Твоя любовь", а главную роль в клипе сыграла актриса Наталка Денисенко. Его снимали в Риге – в старинном доме, который напоминает замок.

Это история о женщине, которая влюбляется с первого взгляда и впоследствии переживает эмоциональный переворот. Мужчина исчезает, а она видит его с другой. Гнев настолько сильный, что разбивает вазу в доме героя. Однако потом оказывается, что у него есть брат-близнец, поэтому произошло досадное недоразумение.

Lesya Grig – "Твоя любовь": смотрите видео онлайн

Dima Prokopov

Dima Prokopov запремьерил песню "Зачем та любовь". Трек был написан еще в ноябре 2024 года, а впервые прозвучал вживую на сольном концерте артиста, который состоялся 1 декабря.

Смысл этой песни написан в одной фразе: "Зачем та любовь, что называется лишь любовью". Есть такие отношения, в которых отсутствует глубокий эмоциональный контакт. Поэтому многие люди иногда терпят то, что нужно завершить. Эта песня – прощание с отношениями, которые не приносят радости и кайфа,

– прокомментировал премьеру Dima Prokopov.

Dima Prokopov – "Зачем та любовь": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер

Анна Тринчер выпустила песню "Пионы" и соблазнительный клип на нее.

Бывает, между людьми возникает что-то непонятное, но такое сильное, что аж перехватывает дыхание. Своей песней "Пионы" я хотела передать именно тот момент, когда фантазия и реальность сливаются в одно. А еще эта песня для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя той самой – незабываемой, желанной и особенной. Той, о которой мечтают и которую вспоминают,

– сказала певица.

Анна Тринчер – "Пионы": смотрите видео онлайн

YAROMIYA

На этой неделе состоялась премьера песни "Красная помада" YAROMIYA. Певица поделилась эмоциями каждой девушки, которые та испытывает после расставания. Артистка отмечает – иногда лучше быть счастливой без отношений, а не мечтать о совместном будущем наедине.

Пожалуй, каждая из нас чувствовала это состояние в себе после разрыва с мужчиной, и нет, это не только состояние подавленности и растерянности. Часто в финале это состояние уверенности в себе. Я самодостаточная женщина, которая имеет в себе силы справиться с разрывом отношений, которые приносили мне большего непонимания ситуации, что будет дальше,

– рассказала YAROMIYA.

YAROMIYA – "Красная помада": смотрите видео онлайн

LIDA LEE

LIDA LEE выпустила провокационный трек "Хентай". Он о том, что не нужно стесняться собственных желаний, а стоит открывать в себе сексуальную энергию и не бояться осуждения общества.

Название "Хентай" не просто так – это вызов себе и обществу. Название провоцирует, ломает табу, привлекает внимание к важной теме: сексуальность, о которой у нас не принято говорить вслух. Но в то же время это такой драйвовый летний трек, который транслирует свободу и легкость во всем. Поэтому это не о провокации ради провокации. Это о смелости говорить,

– подчеркнула певица.

LIDA LEE – "Хентай": смотрите видео онлайн

KOLABA

Группа KOLABA выпустила новую версию песни "Пацики на моциках". Клип снимали на Донбассе вместе с 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". Артисты призвали поддержать сбор средств на оборудование для позиций беспилотных систем и новые "железные кони". Приобщиться можно по ссылке.

KOLABA – "Пацики на моциках": смотрите видео онлайн

Елена Тополя

Елена Тополя выпустила новый сингл "Яблочко".

Это не просто очередной релиз. Это – глубокая эмоция, укорененная в украинскую землю, память и женскую природу. "Яблочко" – это также песня объединения. Ее слушают, которые знают как это – ждать. Те, кто знает как это – защищать. Люди, которые понесли потери, но не потеряли веру,

– написала певица.

Елена Тополя – "Яблочко": смотрите видео онлайн

Zhannet

Zhannet представила песню "Анаконда". В клипе певица перевоплотилась в роскошную, опасную женщину-змею.

Это женщина, которую невозможно не любить. Она сильная, сексуальная, опасная. Она – змея. Она – я. Это одна из моих самых смелых работ. Но для меня это не был вызов – наоборот, я наконец позволила себе быть собой, открыто показать свой стиль, свою энергию,

– призналась артистка.

Zhannet – "Анаконда": смотрите видео онлайн

SHY

25 июля певица SHY презентовала мини-альбом "Как летать и не падать". Он состоит из четырех треков: "Мечтаю", "Домой", "С тобой", "Ты не сможешь меня понять".

SHY – "Мечтаю": смотрите видео онлайн