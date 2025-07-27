Співачка SHY днями представила мініальбом, а гурт KOLABA – нову версію популярного треку "Пацики на моциках", аби зібрати гроші для українських військових. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.

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МУАЯД

Муаяд запрем'єрив пісню "Дарма" про нерозділене кохання та кліп на неї. Відео зняте за допомогою дрону.

Ми вперше з моєю командою знімали кліп повністю на дрон і це був неймовірний досвід. Було дуже драйвово: ми танцювали, знімали ризиковані трюки, імпровізували. Це був цікавий досвід і я сподіваюсь, глядачам подобається результат,

– сказав співака.

МУАЯД – "Дарма": дивіться відео онлайн

TAYNA

TAYNA презентувала нову пісню, яка називається "Закохаю літо". У кліпі знялися близькі подруги співачки: ведуча влогів Євробачення Анна Тульєва і ведуча програми "По хатах" Оксана Кучма.

Ця пісня – не про втечу від реальності. Це про нагадування: ми маємо право відчувати щастя. Навіть коли світ нестабільний – ми маємо право на своє літо. На любов. На дотики. На танець,

– зазначила TAYNA.

TAYNA – "Закохаю літо": дивіться відео онлайн

NAPEREXRESTI

Новою роботою слухачів потішив гурт NAPEREXRESTI. Він презентував трек "Проблема" та кліп, в якому знявся актор Арам Арзуманян. Це історія про офісного працівника, що потрапляє у простір, де можна жити на повну.

Усе народилося спонтанно. Планували знімати контент для соцмереж, а вийшов повноцінний кліп. Ми знімали, коли час від часу було прохолодно, але вийшло гаряче – і по атмосфері, і по вайбу,

– поділився фронтмен гурту Макс Голосков.

NAPEREXRESTI – "Проблема": дивіться відео онлайн

STASYA

STASYA випустила композицію "Не чекай мене смерть". Це ніби сповідь сильної, але втомленої людини, яка обирає жити – навіть попри труднощі. Головна героїня спілкується зі смертю, проте не як з ворогом.

STASYA – "Не чекай мене смерть": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Ann in Black презентувала пісню "Щастя любить…". Вона про голосне, смішне і трішки божевільне щастя. За словами виконавиці, щастя – це не ідеальна картинка у соціальних мережах, не тиша і спокій, це коли поруч твоя людина, коли вдома є запах вечері, коли є з ким посміятися, подуріти, посваритися і помиритися.

Ann in Black – "Щастя любить…": дивіться відео онлайн

Lesya Grig

Співачка Lesya Grig дебютувала з треком "Твоє кохання", а головну роль у кліпі зіграла акторка Наталка Денисенко. Його знімали в Ризі – в старовинному будинку, який нагадує замок.

Це історія про жінку, яка закохується з першого погляду та згодом переживає емоційний переворот. Чоловік зникає, а вона бачить його з іншою. Гнів настільки сильний, що розбиває вазу в домі героя. Однак потім виявляється, що у нього є брат-близнюк, тож сталося прикре непорозуміння.

Lesya Grig – "Твоє кохання": дивіться відео онлайн

Dima Prokopov

Dima Prokopov запрем'єрив пісню "Навіщо та любов". Трек був написаний ще у листопаді 2024 року, а вперше прозвучав наживо на сольному концерті артиста, який відбувся 1 грудня.

Сенс цієї пісні написаний в одній фразі: "Навіщо та любов, що зветься лиш любов'ю". Є такі відносини, в яких відсутній глибокий емоційний контакт. Тому багато людей інколи терплять те, що потрібно завершити. Ця пісня – прощання з відносинами, які не приносять радості й кайфу,

– прокоментував прем'єру Dima Prokopov.

Dima Prokopov – "Навіщо та любов": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Анна Трінчер випустила пісню "Півонії" та спокусливий кліп на неї.

Буває, між людьми виникає щось незрозуміле, але таке сильне, що аж перехоплює подих. Своєю піснею "Півонії" я хотіла передати саме той момент, коли фантазія й реальність зливаються в одне. А ще ця пісня для того, аби кожна жінка відчула себе тією самою – незабутньою, бажаною та особливою. Тією, про яку мріють і яку згадують,

– сказала співачка.

Анна Трінчер – "Півонії": дивіться відео онлайн

YAROMIYA

Цього тижня відбулася прем'єра пісні "Червона помада" YAROMIYA. Співачка поділилась емоціями кожної дівчини, які та відчуває після розставання. Артистка наголошує – іноді краще бути щасливою без стосунків, а не мріяти про спільне майбутнє наодинці.

Мабуть, кожна з нас відчувала цей стан в собі після розриву з чоловіком, і ні, це не тільки стан пригніченості й розгубленості. Часто у фіналі це стан впевненості у собі. Я самодостатня жінка, яка має в собі сили впоратись з розривом стосунків, які приносили мені більшого нерозуміння ситуації, що буде далі,

– розповіла YAROMIYA.

YAROMIYA – "Червона помада": дивіться відео онлайн

LIDA LEE

LIDA LEE випустила провокативний трек "Хентай". Він про те, що не потрібно соромитися власних бажань, а варто відкривати в собі сексуальну енергію і не боятися осуду суспільства.

Назва "Хентай" не просто так – це виклик собі та суспільству. Назва провокує, ламає табу, привертає увагу до важливої теми: сексуальність, про яку у нас не заведено говорити вголос. Але водночас це такий драйвовий літній трек, який транслює свободу та легкість у всьому. Тож це не про провокацію заради провокації. Це про сміливість говорити,

– підкреслила співачка.

LIDA LEE – "Хентай": дивіться відео онлайн

KOLABA

Гурт KOLABA випустив нову версію пісні "Пацики на моциках". Кліп знімали на Донбасі разом з 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". Артисти закликали підтримати збір коштів на обладнання для позицій безпілотних систем та нові "залізні коні". Долучитися можна за посиланням.

KOLABA – "Пацики на моциках": дивіться відео онлайн

Олена Тополя

Олена Тополя випустила новий сингл "Яблучко".

Це не просто черговий реліз. Це – глибока емоція, вкорінена в українську землю, пам'ять і жіночу природу. "Яблучко" – це також пісня об'єднання. Її слухають, які знають як це – чекати. Ті, хто знає як це – боронити. Люди, які зазнали втрат, але не втратили віру,

– написала співачка.

Олена Тополя – "Яблучко": дивіться відео онлайн

Zhannet

Zhannet представила пісню "Анаконда". У кліпі співачка перевтілилась у розкішну, небезпечну жінку-змію.

Це жінка, яку неможливо не кохати. Вона сильна, сексуальна, небезпечна. Вона – змія. Вона – я. Це одна з моїх найсміливіших робіт. Але для мене це не був виклик – навпаки, я нарешті дозволила собі бути собою, відкрито показати свій стиль, свою енергію,

– зізналась артистка.

Zhannet – "Анаконда": дивіться відео онлайн

SHY

25 липня співачка SHY презентувала мініальбом "Як літати й не падати". Він складається з чотирьох треків: "Мрію", "Додому", "З тобою", "Ти не зможеш мене зрозуміти".

SHY – "Мрію": дивіться відео онлайн