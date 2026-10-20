В связи со Всемирным днем борьбы с раком молочной железы 24 Канал вспоминает известных женщин, которые столкнулись с этой болезнью, рассказали о своем пути и изменениях, произошедших в их жизни.

Камалия

Украинская певица Камалия впервые рассказала о раке молочной железы в августе 2024 года. По словам артистки, диагноз ей поставили еще в 2020-м, когда она готовилась к пластической операции. Обследование перед хирургическим вмешательством помогло выявить опухоль.

Певица прошла комплексное лечение, которое включало операцию, химиотерапию и лучевую терапию. Впоследствии она поделилась пережитым в беседе со Славой Деминым. Камалия призналась, что сначала не хотела рассказывать о болезни публично, однако в конце концов решила не скрывать этот опыт.

Екатерина Молчанова

Украинская актриса Екатерина Молчанова, известная по фильму "Гуцулка Ксеня", рассказала о раке молочной железы в мае 2024 года. Диагноз ей поставили в начале февраля, а уже в марте она перенесла операцию. Актриса объясняла, что регулярно проходила обследования, потому что в ее семье были случаи онкологических заболеваний. Именно во время проверки здоровья врачи обнаружили опухоль на ранней стадии.

После операции Молчанова прошла курс лучевой терапии. По ее словам, химиотерапия не понадобилась, однако из-за гормонозависимого характера опухоли ей назначили длительное гормональное лечение. Актриса откровенно говорила не только о медицинских процедурах, но и о страхе, неопределенности и мыслях о будущем. Она призывает женщин не откладывать обследование и внимательнее относиться к собственному здоровью.

Светлана Рыжук

Украинская телеведущая Светлана Рыжук, которую зрители помнят по программам "Погода" и "Подъем", в июне 2025 года рассказала о борьбе с раком молочной железы. На тот момент она проходила лечение в Берлине.

Ведущая сообщила, что болезнь дала метастазы в печень и кости. До этого она лечилась в Украине, а впоследствии решила продолжить терапию в Германии. Рыжук рассказывала о регулярной химиотерапии, усталости и других побочных эффектах, которые затрудняли повседневную жизнь.

В то же время телеведущая призналась, что после постановки диагноза ее эмоциональное состояние даже улучшилось по сравнению с периодом неопределенности, который предшествовал этому. Она также рассказывала, как объяснила ситуацию дочери.

Джесси Джей

Британская певица Джесси Джей сообщила о раке молочной железы на ранней стадии в июне 2025 года. Артистка рассказала о диагнозе незадолго до операции, которую запланировала после выступления на музыкальном фестивале.

Джесси Джей не стала скрывать от поклонников свои переживания и показала часть своего пребывания в больнице. После операции она опубликовала фото и видео, поблагодарила медиков и близких за поддержку и сообщила, что вернулась домой, чтобы дождаться результатов. Певица объяснила, что решила рассказать о болезни, потому что открытость помогает ей самой переживать сложные периоды. Она также хотела поддержать людей, оказавшихся в подобной ситуации.

Оливия Манн

Американская актриса Оливия Манн рассказала о раке молочной железы в марте 2024 года. По ее словам, диагноз был поставлен в апреле 2023 года, хотя генетические исследования и предварительные обследования не выявили очевидных причин для беспокойства. Решающим стало дополнительное оценка индивидуального риска заболевания. После этого врач рекомендовала Манн пройти МРТ, а дальнейшие исследования и биопсия подтвердили диагноз.

Актриса перенесла двустороннюю мастэктомию и несколько других операций. О лечении она рассказала публично, объяснив, что хотела поделиться собственным опытом и помочь другим женщинам лучше понять важность оценки индивидуального риска.

Ее откровенность имела и конкретный результат. Американская журналистка Элисон Холл, которая готовила материал об опыте Манн, решила пройти аналогичную оценку риска. Дальнейшие обследования выявили у нее рак на нулевой стадии. В 2025 году Холл рассказала, что история актрисы побудила ее вовремя проверить здоровье.

Кайли Миноуг

Австралийская певица Кайли Миноуг впервые столкнулась с раком молочной железы в 2005 году. Тогда она отменила часть концертного тура и сосредоточилась на лечении, которое включало операцию и химиотерапию. После завершения основного этапа лечения артистка вернулась к музыкальной карьере. Однако в 2021 году Кайли рассказала, что снова перенесла рак. На этот раз она решила держать диагноз в секрете и сообщила о нем позже.

Певица призналась, что второй опыт был для нее эмоционально сложным, но она смогла пройти через него и продолжить работать. Впоследствии Миноуг также рассказывала, как пережитое повлияло на ее отношение к здоровью и собственным возможностям.

Подобные истории напоминают о том, насколько важно следить за здоровьем: недавно Мика Ньютон рассказала о новом обследованиии необходимость повторной биопсии после перенесенного рака.