До Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози 24 Канал згадує відомих жінок, які зіткнулися з цією хворобою, розповіли про свій шлях і зміни, що відбулися в їхньому житті.

Камалія

Українська співачка Камалія вперше розповіла про рак молочної залози в серпні 2024 року. За словами артистки, діагноз їй встановили ще у 2020-му, коли вона готувалася до пластичної операції. Обстеження перед хірургічним втручанням допомогло виявити пухлину.

Співачка пройшла комплексне лікування, яке включало операцію, хімієтерапію та променеву терапію. Згодом вона поділилася пережитим у розмові зі Славою Дьоміним. Камалія зізналася, що спочатку не хотіла розповідати про хворобу публічно, однак зрештою вирішила не приховувати цей досвід.

Катерина Молчанова

Українська акторка Катерина Молчанова, відома за фільмом "Гуцулка Ксеня", розповіла про рак молочної залози у травні 2024 року. Діагноз їй встановили на початку лютого, а вже в березні вона перенесла операцію. Акторка пояснювала, що регулярно проходила обстеження, адже в її родині були випадки онкологічних захворювань. Саме під час перевірки здоров'я лікарі виявили пухлину на ранній стадії.

Після операції Молчанова пройшла курс променевої терапії. За її словами, хімієтерапія не знадобилася, однак через гормонозалежний характер пухлини їй призначили тривале гормональне лікування. Акторка відверто говорила не лише про медичні процедури, а й про страх, невизначеність і думки про майбутнє. Вона закликає жінок не відкладати обстеження та уважніше ставитися до власного здоров'я.

Світлана Рижук

Українська телеведуча Світлана Рижук, яку глядачі пам'ятають за програмами "Погода" та "Підйом", у червні 2025 року розповіла про боротьбу з раком молочної залози. На той момент вона проходила лікування в Берліні.

Ведуча повідомила, що хвороба дала метастази в печінку та кістки. До цього вона лікувалася в Україні, а згодом вирішила продовжити терапію в Німеччині. Рижук розповідала про регулярну хімієтерапію, втому та інші побічні ефекти, які ускладнювали повсякденне життя.

Водночас телеведуча зізналася, що після встановлення діагнозу її емоційний стан навіть покращився порівняно з періодом невизначеності до цього. Вона також розповідала, як пояснила ситуацію доньці.

Джессі Джей

Британська співачка Джессі Джей повідомила про рак молочної залози на ранній стадії в червні 2025 року. Артистка розповіла про діагноз незадовго до операції, яку запланувала після виступу на музичному фестивалі.

Джессі Джей не стала приховувати від прихильників переживання та показала частину свого перебування в лікарні. Після операції вона опублікувала фото й відео, подякувала медикам і близьким за підтримку та повідомила, що повернулася додому чекати на результати.Співачка пояснювала, що вирішила розповісти про хворобу, адже відкритість допомагає їй самій переживати складні періоди. Вона також хотіла підтримати людей, які опинилися в подібній ситуації.

Олівія Манн

Американська акторка Олівія Манн розповіла про рак молочної залози в березні 2024 року. За її словами, діагноз встановили у квітні 2023-го, хоча генетичні дослідження та попередні обстеження не виявили очевидних причин для тривоги. Вирішальним стало додаткове оцінювання індивідуального ризику захворювання. Після нього лікарка рекомендувала Манн пройти МРТ, а подальші дослідження та біопсія підтвердили діагноз.

Акторка перенесла двобічну мастектомію та кілька інших операцій. Про лікування вона розповіла публічно, пояснивши, що хотіла поділитися власним досвідом і допомогти іншим жінкам краще зрозуміти важливість оцінювання індивідуального ризику.

Її відвертість мала й конкретний наслідок. Американська журналістка Алісон Голл, яка готувала матеріал про досвід Манн, вирішила пройти аналогічне оцінювання ризику. Подальші обстеження виявили в неї рак на нульовій стадії. У 2025 році Голл розповіла, що історія акторки спонукала її вчасно перевірити здоров'я.

Кайлі Міноуг

Австралійська співачка Кайлі Міноуг уперше зіткнулася з раком молочної залози у 2005 році. Тоді вона скасувала частину концертного туру та зосередилася на лікуванні, яке включало операцію й хімієтерапію. Після завершення основного етапу лікування артистка повернулася до музичної кар'єри. Проте у 2021 році Кайлі розповіла, що знову пережила рак. Цього разу вона вирішила тримати діагноз у таємниці й повідомила про нього пізніше.

Співачка зізналася, що другий досвід був для неї емоційно складним, але вона змогла пройти через нього та продовжити працювати. Згодом Міноуг також розповідала, як пережите вплинуло на її ставлення до здоров'я та власних можливостей.

Подібні історії нагадують, наскільки важливо стежити за здоров’ям: нещодавно Міка Ньютон розповіла про нове обстеження та необхідність повторної біопсії після пережитого раку.