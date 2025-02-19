Экс-продюсер Винника обвинил артиста во лжи из-за российских треков на выступлении в Праге

Выступление Олега Винника в Чехии вызвало много обсуждений в соцсетях, в частности из-за русского языка и обещания артиста не петь старых песен. Бывший продюсер музыканта тоже высказал свое мнение.

На фоне критики Олега Винника за русский язык на его концерте, команда певца заявила, что он "не выдержал по просьбе публики". Бывший продюсер артиста Александр Горбенко назвал эти слова обманом.

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Продюсер объяснил, что на видео с концерта слышно, что песни звучат с фонограммой. Накануне мероприятия Олег Винник проводил репетицию, поэтому программа его выступления была согласована.

Олежка встретился с музыкантами за 2 дня до концерта и проводил первые репетиции в том самом ресторане, соответственно программа концерта была пройдена на репетициях, а фонограмма концерта залита в компьютер. Вам любой музыкант и звукорежиссер мои слова подтвердят. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую. Все взрослые люди. Олежка опять зашел не в ту дверь,

– написал Александр Горбенко.

Выступление Винника с русскоязычными песнями: детали