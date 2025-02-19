На фоне критики Олега Винника за русский язык на его концерте, команда певца заявила, что он "не выдержал по просьбе публики". Бывший продюсер артиста Александр Горбенко назвал эти слова обманом.

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Продюсер объяснил, что на видео с концерта слышно, что песни звучат с фонограммой. Накануне мероприятия Олег Винник проводил репетицию, поэтому программа его выступления была согласована.

Олежка встретился с музыкантами за 2 дня до концерта и проводил первые репетиции в том самом ресторане, соответственно программа концерта была пройдена на репетициях, а фонограмма концерта залита в компьютер. Вам любой музыкант и звукорежиссер мои слова подтвердят. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую. Все взрослые люди. Олежка опять зашел не в ту дверь,

– написал Александр Горбенко.

Выступление Винника с русскоязычными песнями: детали