На фоне критики Олега Винника за русский язык на его концерте, команда певца заявила, что он "не выдержал по просьбе публики". Бывший продюсер артиста Александр Горбенко назвал эти слова обманом.
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Продюсер объяснил, что на видео с концерта слышно, что песни звучат с фонограммой. Накануне мероприятия Олег Винник проводил репетицию, поэтому программа его выступления была согласована.
Олежка встретился с музыкантами за 2 дня до концерта и проводил первые репетиции в том самом ресторане, соответственно программа концерта была пройдена на репетициях, а фонограмма концерта залита в компьютер. Вам любой музыкант и звукорежиссер мои слова подтвердят. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую. Все взрослые люди. Олежка опять зашел не в ту дверь,
– написал Александр Горбенко.
Выступление Винника с русскоязычными песнями: детали
- 14 февраля Олег Винник впервые за долгое время вернулся на сцену. Он выступил в столице Чехии с концертом. После мероприятия в сети попали видео с мероприятия – из них стало понятно, что певец исполнял и русскоязычные песни.
- В сети вспомнили заявление артиста 2023 года, в котором он говорил, что "обблювал бы себя", если бы пел на русском.
- Глава фан-клуба Винника Валерия Барон иронично ответила на критику, напомнила о помощи артиста Украине и выразила мнение, что хейт в сети является преднамеренным и преувеличенным.