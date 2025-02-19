На тлі критики Олега Винника за російську мову на його концерті, команда співака заявила, що він "не витримав на прохання публіки". Колишній продюсер артиста Олександр Горбенко назвав ці слова обманом.

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Продюсер пояснив, що на відео з концерту чутно, що пісні звучать з фонограмою. Напередодні заходу Олег Винник проводив репетицію, тож програма його виступу була узгоджена.

Олежка зустрівся з музикантами за 2 дні до концерту і проводив перші репетиції в тому самому ресторані, відповідно програма концерту була пройдена на репетиціях, а фонограма концерту залита в комп'ютер. Вам будь-який музикант і звукорежисер мої слова підтвердять. Не треба списувати все на спонтанне рішення і звалювати з хворої голови на здорову. Всі дорослі люди. Олежка знову зайшов не в ті двері,

– написав Олександр Горбенко.

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