Ольга Сумская показала редкие фото с сестрой и анонсировала семейный проект

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что готовит новый семейный проект. Она призналась, что это была ее мечта.

Кроме того, она показала раритетные фотографии из семейного архива. Сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "ЖВЛ представляет".

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Так, выяснилось, что Ольга Сумская готовит к изданию книгу о своей семейной династии.

Это моя мечта. Я не успела сделать это, пока была жива мамочка. Такой грех за мной, потому что обещала, но не успела...война. Но я обязательно это сделаю. Я уже себе дала обещание,

– отметила знаменитость.

Для справки! Мама Ольги Сумской умерла на четвертый день полномасштабной войны, ей было 88 лет.

Актриса также представила уникальные семейные фотографии, в частности фотографии своих родителей. Отдельной находкой стали негативы, на которых зафиксированы кадры ее 22-летней сестры Натальи Сумской во время съемок фильма "Наталка Полтавка". Ольга планирует проявить эти фото и передать их сестре при личной встрече.

Маленькая такая сумочка, мамочка ее носила во Львове в 50-х годах. Вдруг в этой сумочке я нахожу негативы того времени, когда Наталья Вячеславовна снималась в роли Наташи Полтавки. Ей было 22 года. Прислала несколько слайдов Наталье Вячеславовне. Она не знала, что я нашла такие уникальные фотоснимки,

– рассказала знаменитость.

Редкие кадры семьи Сумских: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что отношения между сестрами Сумскими в последнее время были напряженными. Ситуация особенно обострилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на это, Ольга неоднократно выражала желание возобновить общение с сестрой, которую называет своей "второй мамой". К счастью, недавно сестрам удалось помириться.