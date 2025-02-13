Крім того, вона показала раритетні фотографії з сімейного архіву. Повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "ЖВЛ представляє".

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Так, з'ясувалося, що Ольга Сумська готує до видання книгу про свою родинну династію.

Це моя мрія. Я не встигла зробити це, поки була жива мамочка. Такий гріх за мною, бо обіцяла, але ж не встигла…війна. Але я обов'язково це зроблю. Я вже собі дала обіцянку,

– зазначила знаменитість.

Для довідки! Мама Ольги Сумської померла на четвертий день повномасштабної війни, їй було 88 років.

Акторка також представила унікальні родинні світлини, зокрема фотографії своїх батьків. Окремою знахідкою стали негативи, на яких зафіксовані кадри її 22-річної сестри Наталії Сумської під час зйомок фільму "Наталка Полтавка". Ольга планує проявити ці фото та передати їх сестрі при особистій зустрічі.

Маленька така сумочка, мамочка її носила у Львові у 50-х роках. Раптом у цій сумочці я знаходжу негативи того часу, коли Наталія В'ячеславівна знімалася у ролі Наталки Полтавки. Їй було 22 роки. Надіслала декілька слайдів Наталі В'ячеславівні. Вона не знала, що я знайшла такі унікальні фотознімки,

– розповіла знаменитість.

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Варто зазначити, що стосунки між сестрами Сумськими останнім часом були напруженими. Ситуація особливо загострилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри це, Ольга неодноразово висловлювала бажання відновити спілкування з сестрою, яку називає своєю "другою мамою". На щастя, нещодавно сестрам вдалося помиритися.