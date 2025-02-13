Кроме того, она показала раритетные фотографии из семейного архива. Сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "ЖВЛ представляет".

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Так, выяснилось, что Ольга Сумская готовит к изданию книгу о своей семейной династии.

Это моя мечта. Я не успела сделать это, пока была жива мамочка. Такой грех за мной, потому что обещала, но не успела...война. Но я обязательно это сделаю. Я уже себе дала обещание,

– отметила знаменитость.

Для справки! Мама Ольги Сумской умерла на четвертый день полномасштабной войны, ей было 88 лет.

Актриса также представила уникальные семейные фотографии, в частности фотографии своих родителей. Отдельной находкой стали негативы, на которых зафиксированы кадры ее 22-летней сестры Натальи Сумской во время съемок фильма "Наталка Полтавка". Ольга планирует проявить эти фото и передать их сестре при личной встрече.

Маленькая такая сумочка, мамочка ее носила во Львове в 50-х годах. Вдруг в этой сумочке я нахожу негативы того времени, когда Наталья Вячеславовна снималась в роли Наташи Полтавки. Ей было 22 года. Прислала несколько слайдов Наталье Вячеславовне. Она не знала, что я нашла такие уникальные фотоснимки,

– рассказала знаменитость.

Редкие кадры семьи Сумских: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что отношения между сестрами Сумскими в последнее время были напряженными. Ситуация особенно обострилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на это, Ольга неоднократно выражала желание возобновить общение с сестрой, которую называет своей "второй мамой". К счастью, недавно сестрам удалось помириться.