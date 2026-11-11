Давление 220/120, – Сумская рассказала, как едва не потеряла дочь на поздних сроках беременности

Тогда возникла угроза жизни и ей, и ребенку, однако благодаря своевременной реакции медиков удалось избежать трагедии. Об этом знаменитость написала в комментариях под постом мужа певицы Ирины Федишин Виталия Човника в инстаграме. В своей публикации он назвал врачей, которых обвиняет в трагедии в их семье, и рассказал о нарушениях в больнице.

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Сумская эмоционально отреагировала на его рассказ и провела параллель со своим собственным опытом. Актриса вспомнила, что 25 лет назад оказалась в похожей ситуации во время беременности. По ее словам, врачи Родильного дома № 5 в Киеве забили тревогу, как только заметили первые признаки проблем с плацентой. В частности, у нее было слабое сердцебиение плода, а артериальное давление поднялось до 220/120. Тогда медики срочно прооперировали актрису.

Помню, как 25 лет назад в похожей ситуации врачи 5-го роддома спасали меня и мою Анну, как подняли тревогу при первых признаках проблем с плацентой (слабое сердцебиение плода, давление у матери 220/120), срочно прооперировали– написала Сумская.

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К счастью, тогда врачам удалось спасти и мать, и ребенка. Так на свет появилась младшая дочь актрисы Анна Борисюк.

В то же время Сумская возмутилась тем, что, по словам Виталия Човника, происходило во время родов его жены. Она не понимает, почему медики медлили, несмотря на жалобы Ирины на боль, не проверили сердцебиение ребенка и не направили ее срочно в роддом.

Как можно было так медлить, когда Иринка испытывала боли, не прослушать сердцебиение ребенка, не отправить ее срочно в роддом?– написала актриса.

Отдельно Ольга Сумская выразила возмущение тем, что медики, которых муж певицы обвиняет в ненадлежащем исполнении обязанностей, продолжают работать после трагедии. В комментариях актриса также выразила соболезнования семье Федишин.

Комментарий Ольги Сумской под постом Виталия Човника / Скриншот из инстаграма

Ранее о потере дочери рассказывала сама Ирина Федишин.