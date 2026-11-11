Тиск 220/120, – Сумська розповіла, як ледь не втратила доньку на пізніх термінах вагітності

Тоді виникла загроза життю і їй, і дитині, однак завдяки вчасній реакції медиків вдалося уникнути трагедії. Про це знаменитість написала в коментарях під дописом чоловіка співачки Ірини Федишин Віталія Човника в інстаграмі. У своїй публікації він назвав медиків, яких звинувачує у трагедії в їхній родині, та розповів про порушення в лікарні.

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Сумська емоційно відреагувала на його розповідь і провела паралель із власним досвідом. Акторка пригадала, що 25 років тому опинилася у схожій ситуації під час вагітності. За її словами, лікарі Пологового будинку № 5 у Києві забили на сполох, щойно помітили перші ознаки проблем із плацентою. Зокрема, у неї було слабке серцебиття плода, а артеріальний тиск піднявся до 220/120. Тоді медики терміново прооперували акторку.

Пам'ятаю, як 25 років тому у схожій ситуації лікарі 5 пологового рятували мене і мою Ганнусю, як забили на сполох при перших ознаках проблем з плацентою (слабке серцебиття плоду, тиск у матері 220/120), терміново прооперували– написала Сумська.

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На щастя, тоді лікарям вдалося врятувати і матір, і дитину. Так на світ з'явилася молодша донька акторки Ганна Борисюк.

Водночас Сумська обурилася тим, що, за словами Віталія Човника, відбувалося під час пологів його дружини. Вона не розуміє, чому медики зволікали, попри скарги Ірини на біль, не перевірили серцебиття дитини та не скерували її терміново до пологового будинку.

Як можна було так зволікати при болях в Іринки, не послухати серце дитини, не відправити терміново до пологового?– написала акторка.

Окремо Ольга Сумська висловила обурення тим, що медики, яких чоловік співачки звинувачує в неналежному виконанні обов'язків, продовжують працювати після трагедії. У коментарях акторка також висловила співчуття родині Федишин.

Коментар Ольги Сумської під постом Віталія Човника / Скриншот з інстаграму

Раніше про втрату доньки розповідала сама Ірина Федишин.