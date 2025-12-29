"Невероятно красиво": одна из древнейших колядок прозвучала в Гарнизонном храме во Львове
- Симфонический оркестр "INSO-Львов" исполнил колядку "Ой як же було" в Гарнизонном храме святых апостолов Павла и Петра во Львове под руководством Романа Крисленко.
- Композитор Мария Яремак отметила, что колядка пережила войны и запреты, и сейчас звучит громко, как никогда.
Одна из древнейших украинских колядок "Ой як же було" прозвучала в самом центре Львова. Оркестр исполнил ее в Гарнизонном храме святых апостолов Павла и Петра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу композитора Марии Яремак. Она опубликовала видео выступления, а люди в комментариях выражают восхищение.
Смотрите также Колядка "Пане господарю" прозвучала на одной из самых красивых станций метро
Колядку "Ой як же було" исполнил симфонический оркестр "INSO-Львов" Львовской национальной филармонии под руководством дирижера Романа Крисленко, а композитором выступления стала Мария Яремак.
Мария поделилась, что колядка рассказывает о сотворении мира. Композитор отметила, что "Ой як же було" пережила войны и запреты, а "сегодня звучит так громко, как никогда".
В видео – мое выступление из Гарнизонного храма во Львове. Когда старая мелодия снова находит свой голос в современной аранжировке, в общей памяти, в свете свечей, в нашем присутствии здесь и теперь,
– написала Яремак.
Реакция сети
- "Это очень сильно".
- "Невероятная работа! Всегда ждем вас во Львове".
- "Как же это было сказочно и невероятно! Словами не описать, насколько я была счастливой присутствовать на этом действе".
- "Если такие мурашки от видео – не представляю, как было вживую".
- "Это так грандиозно звучит и выглядит".
- "Это невероятно красиво".
Где раньше прозвучали колядки?
Украинские военные спели колядку "Небо і земля нині торжествують" под бандуру и гитару в самом центре Киеве – на Софийской площади, где сейчас стоит главная елка страны.
Хор "Гомін" спел скорбные колядки на полях почетных захоронений во Львове, где покоятся украинские защитники и защитницы. Скорбная коляда состоялась в городе второй год подряд.
Ада Роговцева исполнила колядку "Ой у полі-полі виросла ялинка" с семьей на концерте-мистерии "Территория Рождества. Дух непокоренных". К актрисе присоединились дочь, внуки, невестка, зять и правнук.