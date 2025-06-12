Дело начали рассматривать в 2024 году, где мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, но из-за отставки судьи сегодня дело рассматривают с самого начала, пишет Show24 со ссылкой на Суспільне.Запоріжжя.

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Дело рассматривают в Шевченковском районном суде. Во время заседания прокурор сообщила, что 25-летний парень попытался открыть "монобанку" через телефоны родителей погибшей Кристины Спицыной, но по определенным причинам ему это не удалось. От так, подозреваемый открыл сбор на собственные имя и номер телефона.

Полученные средства он потратил на интернет-ставки.

188 тысяч 380 гривен перечислил на счет ООО "Букмекерская компания "ФАВБЕТ".

95 тысяч 711 гривен 15 копеек потратил на другие нужды.

На заседание пришла мать погибшей Кристины. Она рассказала свою версию развития событий.

Он эти средства присвоил по своему усмотрению, мы об этом узнали, когда уже на завтра нужно было вносить предоплату за памятник. Он просто вышел из дома будто за хлебом пошел, или еще что-то, и не появился. Даже вещи остались дома, он проживал у нас на тот момент,

– сообщила Галина Спицына.

Еще раньше в соцсетях мать погибшей девушки записала видеообращение, где попросила прислать скриншоты оплат на "банку" подозреваемого.

Парень своей вины не признал и заверил, что средства до сих пор у него есть.

Обвиняемый в растрате средств погибшей певицы / Фото Суспільне.Запоріжжя

Подозреваемого обвиняют по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Недавно в Винницкой области задержали мужчину, который похитил почти миллион гривен у матери погибшего воина.

Что известно о погибших девушках