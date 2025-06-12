Справу почали розглядати у 2024 році, де чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, але через відставку судді сьогодні справу розглядають з самого початку, пише Show24 з посиланням на Суспільне.Запоріжжя.

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Справу розглядають у Шевченківському районному суді. Під час засідання прокурорка повідомила, що 25-річний хлопець спробував відкрити "монобанку" через телефони батьків загиблої Крістіни Спіциної, але з певних причин йому це не вдалось. Від так, підозрюваний відкрив збір на власні ім'я та номер телефону.

Отримані кошти він витратив інтернет-ставки.

188 тисяч 380 гривень перерахував на рахунок ТОВ "Букмекерська компанія "ФАВБЕТ".

95 тисяч 711 гривень 15 копійок витратив на інші потреби.

На засідання прийшла мати загиблої Крістіни. Вона розповіла свою версію розвитку подій.

Він ці кошти привласнив на свій розсуд, ми про це дізналися, коли вже на завтра потрібно було вносити передоплату за пам'ятник. Він просто вийшов з дому ніби по хліб пішов, чи ще щось, і не з'явився. Навіть речі залишилися вдома, він проживав у нас на той момент,

– повідомила Галина Спіцина.

Ще раніше у соцмережах мати загиблої дівчини записала відеозвернення, де попросила надіслати скриншоти оплат на "банку" підозрюваного.

Хлопець своєї провини не визнав й запевнив, що кошти досі у нього є.

Обвинувачений у розтраті коштів загиблої співачки / Фото Суспільне.Запоріжжя

Підозрюваного обвинувачують за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі до восьми років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нещодавно на Вінниччині затримали чоловіка, який викрав майже мільйон гривень у матері загиблого воїна.

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