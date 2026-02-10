Павел Зибров впервые после смерти Степана Гиги рассказал правду: были ли они друзьями

После смерти народного артиста Украины Степана Гиги в сети вылилась волна хейта на его коллег. В частности, на Павла Зиброва, который не приехал на похороны певца.

Теперь певец впервые высказался об их со Степаном Гигой общении. Об этом он рассказал в комментарии "Утра в Большом Городе".

Не пропустите Кейт Миддлтон и Уильям впервые прокомментировали файлы Эпштейна, в которых фигурирует брат короля Чарльза

Павел Зибров прокомментировал слова о том, что они были друзьями со Степаном Гигой.

Мы с ним не дружили,

– подчеркнул артист.

Он добавил, что при жизни около 5 раз виделся с Гигой и не знает, кто на самом деле является его друзьями.

По словам Павла Зиброва, певец в основном работал и находился на Западе Украины и Закарпатье и действовал сам по себе.

До этого в комментарии BLIK.ua. Павел Зибров объяснил, что не пришел на похороны к коллеге, поскольку в тот день должен был принять экзамен у студентов в Киевском национальном университете культуры и искусств. Там он работает заведующим кафедрой.

Что известно о смерти Степана Гиги?