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Show24 Музыка Украина выбрала представителя на Евровидение-2025: результаты финала Нацотбора
8 февраля, 22:50
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Украина выбрала представителя на Евровидение-2025: результаты финала Нацотбора

Кристина Кобак

Объявили результаты отбора на Евровидение-2025. За право представлять Украину в Швейцарии боролись 10 украинских артистов, каждый из которых приготовил потрясающий номер для прямого эфира.

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Результаты Национального отбора Евровидения определяли профессиональное жюри и зрители, которые поддерживали фаворитов с помощью СМС-голосования и онлайн-опроса в приложении Дия.

Результаты голосования в финале Нацотбора-2024

Как проголосовали жюри

  • Влад Шериф – 1
  • Абие – 2
  • MOLODI – 7
  • Future Culture – 5
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 10
  • FIЇNKA – 6
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 9
  • "ДК Энергетик" – 3

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