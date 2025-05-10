Артист и воин Дмитрий Скрипник погиб на Торецком направлении

На фронте погиб криворожский стендап-комик и спецназовец "Азова" Дмитрий Скрипник. Известный юморист, который стал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения, отдал свою жизнь на Торецком направлении.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Первый Городской. Кривой Рог". На фронте погиб криворожский артист и спецназовец "Азова" Дмитрий Скрипник, который стал символом мужества и патриотизма.

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На фронте погиб криворожский стендап-комик

В мирной жизни он был известным стендап-комиком. Когда в Украину пришло полномасштабное вторжение, Дмитрий не остался в стороне.

Он присоединился к Вооруженным силам Украины и стал частью батальона "Азов". Участвовал в боевых операциях на линии соприкосновения с российским агрессором. К сожалению, его жизнь оборвалась во время боевых действий на Торецком направлении, где он погиб, выполняя свой долг перед страной и людьми.

Дмитрий оставил после себя безграничную любовь к Украине, своих родных и друзей. У него остались жена и маленькая дочь, которые навсегда будут помнить его героический подвиг.