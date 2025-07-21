Избранница актера – 25-летняя Натали Кукенбург. Интересно, что многим она напоминает предыдущую жену Пола – Инес Де Рамон, которая сегодня состоит в отношениях с Брэдом Питтом, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Натали.

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Известно, что несколько дней назад пара была в отпуске в Тоскане (Италия). Пол и Натали не поделились деталями признания или кадрами, как мужчина предлагает выйти за него замуж. Однако девушка опубликовала черно-белое фото, где на ее безымянном пальце находится кольцо с большим бриллиантом.

Да. Всегда и навеки, – написала модель.

Пол Уэсли сделал предложение любимой / Фото из инстаграма Натальи

Сегодня влюбленные вернулись в Штаты. Вероятно, их ждет подготовка к свадьбе.

Что известно о личной жизни Пола Уэсли?

В 2011 году актер женился на Тори ДеВитто, однако через два года этот союз распался.

С 2013 по 2017 годы Пол встречался с Фиби Тонкин, которая также имела роль в сериале (в основном Фиби снималась в спин-офф "Первородные"). В этом году актриса вышла замуж.

Второй женой стала Инес Де Рамон в 2019 году. В 2022 году пара развелась и почти одновременно начала встречаться с другими партнерами. С тех пор избранницей Пола стала Натали, а Инес завязала отношения с Брэдом Питтом.

Напомним, что Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, одержав победу в поединке над Даниэлем Дюбуа. После победы боксер трогательно обратился к жене Екатерине, которая поддерживала его на каждом бою.