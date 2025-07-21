Обраниця актора – 25-річна Наталі Кукенбург. Цікаво, що багатьом вона нагадує попередню дружину Пола – Інес Де Рамон, яка сьогодні перебуває у стосунках з Бредом Піттом, пише Show24 з посиланням на інстаграм Наталі.

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Відомо, що декілька днів тому пара була у відпустці у Тоскані (Італія). Пол і Наталі не поділились деталями освідчення чи кадрами, як чоловік пропонує вийти за нього заміж. Однак дівчина опублікувала чорно-біле фото, де на її безіменному пальці знаходиться каблучка з великим діамантом.

Так. Завжди й навіки, – написала модель.

Пол Веслі освідчився коханій / Фото з інстаграму Наталі

Сьогодні закохані повернулись до Штатів. Ймовірно, на них чекає підготовка до весілля.

Що відомо про особисте життя Пола Веслі?

У 2011 році актор одружився з Торі ДеВітто, однак за два роки цей союз розпався.

З 2013 по 2017 роки Пол зустрічався з Фібі Тонкін, яка також мала роль у серіалі (здебільшого Фібі знімалась у спін-оф "Первородні"). Цього року акторка вийшла заміж.

Другою дружиною стала Інес Де Рамон у 2019 році. У 2022 році пара розлучилась й майже одночасно почала зустрічатись з іншими партнерами. З того часу обраницею Пола стала Наталі, а Інес зав'язала стосунки з Бредом Піттом.

Нагадаємо, що Олександр Усик утретє став абсолютним чемпіоном світу, здобувши перемогу в поєдинку над Даніелем Дюбуа. Після перемоги боксер зворушливо звернувся до дружини Катерини, яка підтримувала його на кожному бою.