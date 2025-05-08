Интервью Дудю и новый творческий проект: где сейчас и как изменился за время карьеры Потап

Сегодня, 8 мая, Алексею Потапенко исполнилось 44 года. Украинский рэпер сделал себе имя еще при существовании группы NewZCool и дуэта "Потап и Настя", однако сейчас его имя чаще фигурирует в скандалах и неоднозначных заявлениях.

Пик популярности Алексея Потапенко (Потапа) сошел на нет после начала полномасштабного вторжения. Его странные заявления о желании служить в ТРО вызвали лишь насмешки, а неоднозначные видео в тиктоке с непонятной ссылкой лишь усилили неприятие публики. Подробнее о том, где сегодня находится рэпер и чем он занимается, читайте в материале Show24.

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Музыкальная карьера

Будущий артист родился в Киеве, в семье чемпионки мира по подводному плаванию и сотрудника КГБ. С ранних лет Алексею прививали любовь к спорту, хотя сам рэпер рассказывал, что детство у него было бедное.

Впоследствии исполнитель получил два высших образования: учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию и также магистра экономических наук.

В 2000-м году была создана группа NewZCool, к которой почти с самого начала присоединился Потап, а через несколько лет участником стал и Алексей Завгородний (Позитив). Кроме того, с 2002 по 2006 год рэпер был в составе украинской рэп-группы "Вхід у Змінному Взутті".

Обоим творческим коллективам немалую славу принесла песня "Штольня", которую написали для одноименного фильма.

Вход в Сменной Обуви ft. New 'Z' cool – "Штольня": смотрите видео онлайн

В 2006 году Алексей Потапенко создает дуэт с Настей Каменских. Потап выполнял роли рэпера, продюсера, режиссера, автора песен и музыки, сценариста и тому подобное. Первая песня, которая вышла в свет, стала знаковой в судьбах артистов, ведь принесла им довольно быструю славу.

Потап и Настя – "Не пара": смотрите видео онлайн

С каждым годом дуэт развивался и утверждал свое место на пьедестале шоу-бизнеса. Исполнители получили признание не только в Украине, но и России, где получили немало наград. В общем этот проект просуществовал 11 лет. За это время Потап и Настя выпустили 6 альбомов, ездили в мировые турне и представили 29 музыкальных видео.

В 2014 году Потапенко запустил собственный проект "Mozgi". Тогда же, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Востоке Украины, Потап выступил на премии "RU.TV" в России, где со спущенными штанами поблагодарил страну-агрессора "от имени всех украинских артистов".

Новый проект артиста принес немалый успех. В 2017 году стало известно, что дуэт Потап и Настя прекращает свое существование, а исполнители продолжают путь в сольных карьерах.

Впоследствии "Mozgi" переросли в полноценный лейбл и даже продюсировали группу "Время и Стекло", Позитив, Мишель Андраде и других.

MOZGI – Chica Bamboni: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

В 1999 году Потап женился на Ирине Горовой, с которой через некоторое время основали продюсерский центр Mozgi Entertainment. В 2008 году у пары родился сын Андрей. Рэпер также принял за дочь ребенка Горовой от предыдущих отношений.

Потап с первой женой и сыном / Фото из инстаграма Ирины Горовой

Супруги почти никогда не выносили тему своих отношений в публичную плоскость. В 2014 году шоубиз всколыхнула новость, что пара разводится. Вероятной причиной разрыва называли роман с Настей Каменских. В июне 2023 года экс-супруга заявила, что прекратила сотрудничество с Потапом, а их бренд Mozgi Entertainment теперь называется Pomitni. По словам Горовой, ее с Алексеем связывает лишь общий сын Андрей.

Как-то Ирина Горовая поделилась, что считает решение прекратить сотрудничество с Потапом правильным. Это помогло ей развиться и воплотить все планы и мечты.

Когда-то для меня разойтись с партнером было самым большим страхом, а сегодня я считаю этот шаг лучшим достоянием. И дело не в том, что кто-то был плохим, а в том, что я наконец-то смогла быть на сто процентов свободной, брать ответственность и создавать вокруг себя то пространство, которое уже хочу я. Думаю, здесь сработали и возраст, и моя профессиональная зрелость, и куча других факторов,

– сказала продюсер.

Ірина Горовая / Фото из инстаграммы продюсерки

Хоть Потап и Настя длительное время сотрудничали в одной команде, они откровенно ненавидели друг друга. Между парой были постоянные ссоры, но за несколько лет страсти утихомирились.

В 2019 году знаменитости поразили новостью об их бракосочетании. Потап выпустил нежную песню "Константа", в которой признавался Насте в любви, а певица написала любимому песню "Обіцяю", которая стала настоящим хитом.

NK | Настя Каменских – "Обіцяю": смотрите видео онлайн

Звездную свадьбу обсуждали еще долгое время. Многие молодые пары даже взяли пример с дизайнерского оформления церемонии звезд и воплотили замысел на своих свадьбах.

С началом полномасштабного вторжения распространялось немало слухов о разводе звездной пары. Потап длительное время находился за границей, а Настя время от времени приезжала в Украину. Однако певица заверила, что в их отношениях все в порядке и волноваться не стоит.

Пусть люди говорят. Нас когда люди женили, то мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят – мы как никогда... У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят,

– сказала она, чем опровергла слухи о разрыве.

В феврале этого года Потап дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю. Там он заявил, что хочет иметь еще детей и самостоятельно поднял тему о разводе с Каменских.

Но война показала, что личные отношения катализируются или в одну сторону, или в другую: или пары расстаются, или наоборот становятся крепче. У нас в положительную сторону сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Поэтому все в порядке,

– отметил он.

К слову, это было далеко не главное, о чем рэпер рассказал в интервью российскому пропагандисту.

Интересно, что Потап эмоционально заметил, что в случае развода ему останется не так много, ведь он женился на Насте в Америке.

Полномасштабное вторжение и жизнь за рубежом

В то время, когда Россия начала кровопролитную полномасштабную войну, Потап с женой Настей были за границей. На некоторое время они решили остаться в безопасном месте и участвовали в благотворительных мероприятиях, но не возвращались в Украину. Такая позиция привела к немалой волне осуждения со стороны аудитории.

Однажды Потапа даже заметили на вечеринке в Дубае (ОАЭ) в компании россиян. Через полгода рэпер наконец вернулся домой, но не надолго. Он уверял, что за пределами Украины более эффективен и полезен, чем на Родине.

Потом рэпер рассказал, что в начале вторжения изъявил желание идти воевать. Сначала его отец заочно записал Алексея в тероборону. Но впоследствии исполнитель передумал и решил работать в творческой сфере.

Позже Потап выпустил скандальный трек "Волонтер", который резко осудила украинская публика. В частности, внимание привлекли такие строки: "Танцуй, малая, танцуй малая, давай, ты две ночи дома не спала. Ой, мама, не спрашивай, с кем была и где ночи провела, я была с ребятами-бойцами, волонтерила". Впоследствии рэпер извинился за песню.

Потап – "Волонтер": слушайте онлайн

В своих соцсетях Потапенко часто делится кадрами, как проводит жизнь за границей. Певец уверяет, что все то, чем он занимается за пределами Украины, это ради родной страны.

Отметим, что исполнитель построил NFT-платформу Help UA, которая помогает пострадавшим от войны людям, является амбассадором батальона "Добробат" и даже успел профинансировать восстановление дома жительницы Гостомеля – Надежды Ивановны.

За рубежом Потап занимается написанием новых песен. Длительное время Алексей ездит по разным странам. В инстаграме мужчина время от времени публикует патриотические сообщения, но вот гневных комментариев от этого не уменьшается.

Украинцы часто пишут, что не желают видеть мужчину в Украине. А бывший друг и коллега по сцене, Позитив, еще раньше рассказал, что не общается с Алексеем. Более того, рэпер даже заблокировал Завгороднего в соцсетях.

Меня заблокировал в соцсетях Потап. Я не вижу ничего, что он делает. Я не знаю, почему. Я не выяснял и не буду, не хочу. Как встретимся, увидимся, выясним,

– рассказал Позитив.

Сегодня же Потап работает над новым проектом Slavic Balagan. Рэпер убежден, что это станет настоящим прорывом.

На днях Алексей Потапенко делился, что стал владельцем ресторана в Испании, а также рассказал в какой стране поселился.

Мы сейчас живем в разных странах и городах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени – это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит,

– поделился рэпер.

Алексей Потапенко / Фото из инстаграма продюсера