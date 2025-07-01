Женя Галич, Римма Зюбина и другие звезды вышли на протесты против скандального закона №12414

22 и 23 июля в крупных городах Украины, в частности в Киеве и Львове, состоялись протесты против скандального законопроекта №12414, согласно которому антикоррупционные органы НАБУ и САП подчиняются Офису генерального прокурора.

Масштабные протесты прошли в Киеве возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. К активистам присоединились и украинские звезды. О ком идет речь – читайте в материале Show 24.

К слову Почему мы ходим по кругу, – украинские звезды эмоционально отреагировали на скандальный закон №12414

Какие звезды вышли на протесты против закона №12414?

На протест вышел основатель проекта МУР Александр Хоменко. В своем инстаграме он призвал украинцев не накручивать себя, ведь это пойдет на пользу россиянам. Мужчина подчеркнул – помните, что власть поступила неправильно, "но на пороге враг", поэтому нужно не дать ему воспользоваться ситуацией.

Мы протестуем. Боремся за права, и закон этот – позорная х*йня. И мы никогда не примем это и будем дальше выходить на митинги,

– написал Хоменко.

Группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на Евровидении, призвала людей выходить на протесты в своих городах. В Киеве возле театра Франко заметили одного из участников коллектива – Валентина Лещинского.

Валентин Лещинский на протесте / видео из инстаграма Ziferblat

Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен вышел на протест против закона №12414, который прошел в столице.

Мы не можем отдать власть в руки тем людям, которые не умеют ею пользоваться, делают это не для пользы общества, а во вред... Мы боролись за все эти ценности еще с 2014 года,

– сказал он.

Александр Терен на протесте в Киеве / Фото с Threads ветерана

Волонтер Сергей Притула также поддержал митингующих.

Сергей Притула на протесте / видео из инстаграма волонтера

Комики Антон Тимошенко и Феликс Редька присоединились к людям, которые протестуют против скандального закона.

Для меня это вообще не о НАБУ и САП, это о единении большого количества светлых, приятных людей, которых достали барыги и воры у власти. Протесты – наш национальный от психотерапии,

– написал Редька.

Антон Тимошенко на протесте против закона №12414 / Фото с Threads комика

Феликс Редька с плакатом "Руки прочь от САПа" / Фото из инстаграма комика

Лидер группы O.Torvald Женя Галич опубликовал видео с протеста, где украинцы поют "Все будет хорошо". Музыкант признался, что очень счастлив жить в одной стране с такими людьми.

Женя Галич на протесте / видео из инстаграма музыканта

Инфлуенсер Игорь Лаченков, актриса Анна Кузина, блогер Андрей Шимановский, певица Анжелика Рудницкая, телеведущая Маричка Падалко, актриса Римма Зюбина на протестах: