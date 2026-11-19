Для девочки эта масштабная съемка стала официальным дебютом в кампании французского модного дома. Фотографиями с дочкой Рианна поделилась на своей странице в инстаграме.

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Автором этих снимков выступил фотограф Сэм Рок, а креативным директором съемки – дизайнер Джонатан Андерсон.

Эта реклама призвана отразить многогранность личности знаменитости как певицы, автора песен, предпринимательницы, актрисы и филантропки, а также ее семейную жизнь с партнером A$AP Rocky и их тремя детьми. Сама же звезда так описала концепцию съемки:

Леди – это призма. Подобно тому, как свет проходит через призму и становится многомерным, а каждый цвет играет под разным углом, не существует единственного способа дать нам истинное определение– заявила Рианна.

Над образами для кампании работали стилисты Бенджамин Бруно и давний стилист певицы Джалил Уивер. За прически отвечал Юсеф, макияж создавал Эктор Эспиналь, а маникюр – Дженни Лонгворт.

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Артистка сотрудничает с брендом уже много лет, начиная со своей первой кампании в 2015 году. За это время она рекламировала одежду, кожаные изделия и очки, а в 2024 году стала официальным лицом аромата J'adore. Однако именно линейку сумок Lady Dior она представляет впервые.

Для звездного дуэта это уже второй большой совместный проект с французским домом моды в этом году. В апреле они появились на обложке журнала W: тогда мама была одета в кутюрный наряд, а Рокки – в эксклюзивный подгузник Dior и цветочный головной убор, созданный специально для нее Андерсоном.

Девочка недавно также снялась в праздничной кампании маминого бренда Savage x Fenty вместе со своими братьями RZA и Райотом.

Кстати, дети звезд все чаще заявляют о себе в мире высокой моды. Так, ранее Моника Беллуччи похвасталась успехами своей 16-летней дочери, которая также стала лицом люксового бренда.