Для дівчинки ця масштабна зйомка стала офіційним дебютом у кампейні французького модного дому. Світлинами з донечкою Ріанна поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Adv

популярні відео

Автором цих кадрів виступив фотограф Сем Рок, а креативним директором зйомки – дизайнер Джонатан Андерсон.

Ця реклама покликана відобразити багатогранність ідентичності знаменитості як співачки, авторки пісень, підприємниці, акторки та філантропки, а також її сімейне життя з партнером A$AP Rocky та їхніми трьома дітьми. Сама ж зірка так описала концепцію зйомки:

Леді – це призма. Подібно до того, як світло проходить крізь призму і стає багатовимірним, а кожен колір грає під різним кутом, не існує єдиного способу дати нам справжнє визначення– заявила Ріанна.

Над образами для кампейну працювали стилісти Бенджамін Бруно та давній стиліст співачки Джаліл Вівер. За зачіски відповідав Юсеф, макіяж створював Ектор Еспіналь, а манікюр – Дженні Лонгворт.

Реклама

Артистка співпрацює з брендом вже багато років, починаючи зі своєї першої кампанії у 2015 році. Протягом цього часу вона рекламувала одяг, шкіряні вироби та окуляри, а у 2024 році стала офіційним обличчям аромату J'adore. Однак саме лінійку сумок Lady Dior вона представляє вперше.

Для зіркового дуету це вже другий великий спільний проєкт із французьким домом моди цього року. У квітні вони з'явилися на обкладинці журналу W: тоді мама була одягнена в кутюрне вбрання, а Роккі – в ексклюзивний підгузок Dior та квітковий головний убір, створений спеціально для неї Андерсоном.

Дівчинка нещодавно також знялася у святковій кампанії маминого бренду Savage x Fenty разом зі своїми братами RZA та Райотом.

До слова, зіркові діти дедалі частіше заявляють про себе у світі високої моди. Так, раніше Моніка Беллуччі похвалилася успіхами своєї 16-річної доньки, яка також стала обличчям люксового бренду.