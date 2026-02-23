Разрушенные и изуродованные дома: украинские звезды, жилье которых пострадало из-за атак России

Ночью 22 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали гражданские объекты в Украине. Только в Киевской области повредили более 100 домов в частных домах и квартирах в многоэтажках. В то же время эта цифра может быть не окончательной.

За 4 года полномасштабного вторжения оккупанты уничтожили сотни и повредили тысячи домов украинцев. Из-за обстрелов пострадало немало домов украинских знаменитостей, пишет 24 Канал.

К слову Земфира, которая финансирует войну, приостановила карьеру из-за украинских флагов на концертах

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Ночью 22 февраля от обстрелов пострадал дом Владимира Остапчука и его бывшей жены, Кристины Горняк. Он расположен в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки Киевской области. Экс-супруги планировали продать этот дом и разделить средства. Полиция уже зафиксировала все повреждения.

Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живые, люди – самое ценное. Дом не видела, но говорят, пострадал сильно. Значит эта история должна была иметь такое завершение,

Дом Владимира Остапчука / Фото из телеграмма Екатерины Остапчук

Добавим, что на фоне этих новостей конфликт между Кристиной Горняк и Екатериной Остапчук снова набрал обороты. В частности, жена шоумена сделала резкое заявление.

VARASH

Не только дом Остапчука пострадал 22 февраля. Хип-хоп артист Владимир Заколодяжный рассказал, что его дом полностью разрушен в результате российского обстрела.

Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера – превратилось в руины,

– признался артист.

Все родные певца живы, но получили ранения. Сейчас они находятся в больнице. В дальнейшем их ждут операции, восстановление и реабилитация.

Алексей Гончаренко

Ночью 3 февраля российский дрон прилетел в многоэтажку в столице. Пострадала квартира Алексея Гончаренко – украинского продюсера. Дрон попал в квартиру на этаже выше. Но после взрыва начался пожар, который распространился вниз и уничтожил квартиру Алексея. К счастью, на тот момент его не было дома.

Квартира Алексея Гончаренко после прилета: видео

Тарас и Елена Тополи

Летом 2025 года российская ракета повредила квартиру, которая принадлежала Тарасу и Елене Тополи. Взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери, стены частично разрушены, внутри все разбило. Прямое попадание произошло в соседний дом. К счастью, никто из семьи певцов не пострадал.



Квартира Тараса и Елены Тополи / Фото из фейсбука Тараса Тополи

На ремонт квартиры ушло несколько месяцев и около 2 миллионов гривен. Но сейчас Тарас и Елена Тополи не живут вместе – в конце 2025 года пара сообщила о разводе.

Чьи еще квартиры пострадали за последние годы?

За 4 года полномасштабного вторжения разрушены и повреждены не только эти помещения. В течение большой войны десятки украинских звезд, музыкантов, актеров, артистов и ведущих сообщали о том, что и их дом не обошли российские атаки.