24 Канал вспоминает самые громкие любовные треугольники в истории шоу-бизнеса, которые не оставили публику равнодушной.

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Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли

Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли / Коллаж 24 Канала

Эту историю в свое время обсуждал едва ли не весь Голливуд. Дженнифер Энистон и Брэд Питт были одной из самых популярных пар киноиндустрии. Актеры поженились в 2000 году, однако уже через несколько лет их брак оказался под угрозой.

Все изменилось во время работы над фильмом "Мистер и миссис Смит". На съемочной площадке Брэд Питт сблизился с Анджелиной Джоли, которая сыграла его экранную жену. На тот момент актер еще находился в браке с Энистон.

В январе 2005 года Дженнифер и Брэд объявили о расставании. Впоследствии Питт и Джоли перестали скрывать свои отношения, а их роман стал одним из самых обсуждаемых в мире. Пара прожила вместе более десяти лет, воспитывала шестерых детей и даже поженилась в 2014 году.

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Однако и эта история не имела счастливого финала: в 2016 году Джоли подала на развод.

Шакира, Жерар Пике и Клара Чиа

Шакира, Жерар Пике и Клара Чиа / Коллаж 24 Канала

История колумбийской певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике также неоднократно оказывалась в центре внимания таблоидов. Знаменитости познакомились в 2010 году во время съемок клипа на песню Waka Waka. Впоследствии они начали встречаться, стали родителями двух сыновей и провели вместе более десяти лет.

В июне 2022 года пара объявила о расставании. Официальных подробностей о причинах разрыва знаменитости не раскрывали, однако вскоре в СМИ начали появляться сообщения о возможной неверности футболиста.

Уже в начале 2023 года Пике публично представил свою новую избранницу – Клару Чиа Марти. В то же время Шакира не оставила эту историю без внимания. Ее песня BZRP Music Sessions #53 с явными намеками на бывшего и его новую девушку стала мировым хитом.

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Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Руперт Сандерс

Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Руперт Сандерс / Коллаж 24 Канала

Для поклонников "Сумерек" эта история стала настоящим шоком. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон познакомились на съемочной площадке вампирской саги и вскоре начали встречаться не только на экране, но и в реальной жизни.

Их считали одной из самых романтичных молодых пар Голливуда. Однако в 2012 году отношения актеров оказались под угрозой после публикации фотографий Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом, который на тот момент был женат на модели Либерти Росс.

Кристен публично извинилась перед Паттинсоном и призналась, что любит его. Сандерс также попросил прощения у своей семьи. Скандал стал одной из самых громких тем мировых таблоидов того лета.

Стюарт и Паттинсон впоследствии еще пытались возобновить отношения, но в конце концов расстались.

Элизабет Тейлор, Дебби Рейнольдс и Эдди Фишер

Элизабет Тейлор, Дебби Рейнольдс и Эдди Фишер / Коллаж 24 Канала

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В 1950-х годах Голливуд пережил любовную драму, которая серьезно повлияла на репутацию сразу нескольких знаменитостей. Актриса Элизабет Тейлор дружила с певицей Дебби Рейнольдс, которая была замужем за Эдди Фишером.

После внезапной гибели третьего мужа Тейлор, продюсера Майка Тодда, Фишер поддерживал актрису. Однако со временем дружеская помощь переросла в романтические чувства.

Фишер оставил жену и детей и начал строить отношения с Тейлор. В 1959 году они поженились, только что певец официально расторг предыдущий брак.

Общество бурно отреагировало на эту историю. Рейнольдс получила волну поддержки, а Тейлор и Фишер столкнулись с критикой. Впоследствии актриса развелась и с Фишером, а ее следующей громкой любовью стал коллега Ричард Бартон.

Принцесса Диана, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Принцесса Диана, принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз / Коллаж 24 Канала

Даже королевская семья не избежала любовных драм, которые годами обсуждал весь мир. Отношения принцессы Дианы, принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз стали одной из самых известных историй британской монархии.

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Чарльз и Камилла познакомились еще до его свадьбы с Дианой. Однако в 1981 году принц женился на Диане Спенсер, которая впоследствии стала одной из самых любимых представительниц королевской семьи.

Несмотря на брак, связь Чарльза с Камиллой не исчезла. Со временем проблемы в отношениях принца и принцессы стали достоянием общественности. В 1992 году супруги объявили о раздельном проживании, а в 1996 году официально развелись.

Особую огласку эта история получила после интервью Дианы BBC в 1995 году. Тогда принцесса произнесла фразу, ставшую знаковой: "В этом браке нас было трое".

В конце концов Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. В 2022 году они стали королем и королевой Великобритании.

И пока одни звездные романы заканчивались громкими разводами, другие пары находили способ пережить даже измену – как это удалось некоторым украинским знаменитостям.