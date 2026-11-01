Измена не стала концом: 4 украинские звездные пары, которым удалось сохранить любовь

Иногда одна ошибка навсегда меняет отношения, а иногда пара находит в себе силы преодолеть кризис. 24 Канал рассказывает истории украинских знаменитостей, которые столкнулись с изменой, но не поставили точку в своих отношениях.

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Тамара Яценко и Олег Коваленко

Их история могла закончиться еще тогда, когда Олег Коваленко работал в Москве, а Тамара Яценко оставалась в Украине. Мужчина провел за границей семь лет, и именно в этот период у него появилась другая женщина. Об измене актриса узнала от самого мужа.

Яценко не скрывала, что эта ситуация стала серьезным испытанием для их пары. Она предложила Коваленко сделать выбор: либо семья, либо продолжение отношений с другой женщиной. Муж вернулся к жене, и пара сохранила семью.

В 2026 году актриса рассказала об этой истории публично. По ее словам, они с мужем вместе уже почти 30 лет. В то же время у этой истории есть неожиданное продолжение: женщина, с которой у Коваленко был роман, до сих пор иногда звонит ему. Несмотря на это, супруги остаются вместе.

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Тамара Яценко и Олег Коваленко / Коллаж 24 Канал

Александр и Анастасия Степаненко

В этой истории самым болезненным оказался момент, когда Анастасия узнала о неверности мужа. Участник "Лиги смеха" Александр Степаненко признался, что изменял жене в начале их отношений, а она узнала об этом, когда была беременна их первым ребенком.

Юморист не пытался оправдать свое поведение. В интервью Славе Демину он говорил, что сожалеет о содеянном и понимает, насколько сильно подорвал доверие жены. По его словам, он тогда не был готов к серьезным отношениям и должен был сначала разобраться в себе.

Однако эта история не закончилась разрывом. Супруги продолжили строить семью, а Степаненко публично подчеркивал, что любит жену и хочет сохранить их отношения на всю жизнь. Пара воспитывает двух сыновей.

Александр и Анастасия Степаненко / фото stepanenko.dobriy.den

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

История любви Ольги Сумской и Виталия Борисюка началась непросто. Когда актриса была замужем за Евгением Паперным, между ней и Борисюком завязался роман. Впоследствии Сумская развелась с первым мужем и создала новую семью с Виталием.

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Однако спустя годы актрисе самой пришлось пережить ситуацию, похожую на ту, в которой когда-то оказался ее бывший муж. Сумская рассказывала, что Борисюк также изменил ей. К тому моменту их отношения длились уже не первый год, и пара оказалась перед угрозой разрыва.

По словам актрисы, мужчина признал свою ошибку, а откровенный разговор помог им двигаться дальше. Важную роль сыграло и рождение дочери Анны: Сумская говорила, что беременность фактически спасла их брак. Сегодня супруги вместе уже более 30 лет.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / фото olgasumska

Снежана и Сергей Бабкины

Еще одна пара, которая не скрывала сложных моментов в своих отношениях. Певец открыто рассказывал, что в начале их романа неоднократно изменял любимой. По словам Снежаны, речь шла о более чем сотне случаев неверности.

В начале отношений женщина была готова уйти, однако в конце концов решила дать Сергею еще один шанс. Сам артист впоследствии говорил об изменениях в своей жизни и ответственности за собственные поступки.

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Паре удалось сохранить семью. Снежана и Сергей женаты с 2009 года и воспитывают троих детей – сына Артура, дочь Веселину и сына Елисея. Они неоднократно говорили о важности взаимного желания работать над отношениями.

Снежана и Сергей Бабкины / фото snezhana_babkina

В то же время не все звездные пары проходили испытания только внутри отношений – иногда на пути к общему будущему вставали и родные. Некоторым украинским знаменитостям пришлось с отстаивать свою любовь даже перед родителями, которые категорически не одобряли их выбор.