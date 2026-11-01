Зрада не стала кінцем: 4 українські зіркові пари, які змогли зберегти кохання

Іноді одна помилка змінює стосунки назавжди, а іноді пара знаходить сили пройти через кризу. 24 Канал розповідає історії українських знаменитостей, які зіткнулися зі зрадою, але не поставили крапку у своїх стосунках.

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Тамара Яценко та Олег Коваленко

Їхня історія могла закінчитися ще тоді, коли Олег Коваленко працював у Москві, а Тамара Яценко залишалася в Україні. Чоловік провів за кордоном сім років, і саме в цей період у нього з'явилася інша жінка. Про невірність акторка дізналася від самого чоловіка.

Яценко не приховувала, що ця ситуація стала серйозним випробуванням для їхньої пари. Вона запропонувала Коваленку зробити вибір: або родина, або продовжує стосунки з іншою жінкою. Чоловік повернувся до дружини, і пара зберегла сім'ю.

У 2026 році акторка розповіла про цю історію публічно. За її словами, вони з чоловіком разом уже майже 30 років. Водночас ситуація має несподіване продовження: жінка, з якою Коваленко мав роман, досі іноді телефонує йому. Попри це, подружжя залишається разом.

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Тамара Яценко та Олег Коваленко / Колаж 24 Канал

Олександр та Анастасія Степаненки

У цій історії найболючішим виявився момент, коли Анастасія дізналася про невірність чоловіка. Учасник "Ліги сміху" Олександр Степаненко зізнався, що зраджував дружині на початку їхніх стосунків, а про це вона дізналася, коли була вагітна їхньою першою дитиною.

Гуморист не намагався виправдати свою поведінку. В інтерв'ю Славі Дьоміну він говорив, що шкодує про скоєне й розуміє, наскільки сильно підірвав довіру дружини. За його словами, він тоді не був готовий до серйозних стосунків і мав спочатку розібратися в собі.

Однак ця історія не завершилася розривом. Подружжя продовжило будувати сім'ю, а Степаненко публічно наголошував, що кохає дружину й хоче зберегти їхні стосунки на все життя. Пара виховує двох синів.

Олександр та Анастасія Степаненки / фото stepanenko.dobriy.den

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Історія кохання Ольги Сумської та Віталія Борисюка почалася непросто. Коли акторка була одружена з Євгеном Паперним, між нею та Борисюком виник роман. Згодом Сумська розлучилася з першим чоловіком і побудувала нову сім'ю з Віталієм.

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Проте через роки акторці самій довелося пережити ситуацію, схожу на ту, у якій колись опинився її колишній чоловік. Сумська розповідала, що Борисюк також зрадив їй. На той момент їхні стосунки тривали вже не перший рік, і пара опинилася перед загрозою розриву.

За словами акторки, чоловік визнав свою помилку, а відверта розмова допомогла їм рухатися далі. Важливу роль відіграло й народження доньки Ганни: Сумська говорила, що вагітність фактично врятувала їхній шлюб. Сьогодні подружжя разом уже понад 30 років.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / фото olgasumska

Сніжана та Сергій Бабкіни

Ще одна пара, яка не приховувала складних моментів у своїх стосунках. Співак відкрито розповідав, що на початку їхнього роману неодноразово зраджував коханій. За словами Сніжани, йшлося про понад сотню випадків невірності.

На початку стосунків жінка була готова піти, однак зрештою вирішила дати Сергію ще один шанс. Сам артист згодом говорив про зміни у своєму житті та відповідальність за власні вчинки.

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Пара змогла зберегти сім'ю. Сніжана та Сергій одружені з 2009 року й виховують трьох дітей – сина Артура, доньку Веселіну та сина Єлисея. Вони неодноразово говорили про важливість взаємного бажання працювати над стосунками.

Сніжана та Сергій Бабкіни / фото snezhana_babkina

Водночас не всі зіркові пари проходили випробування лише всередині стосунків – іноді на шляху до спільного майбутнього поставали й рідні. Деяким українським знаменитостям довелося відстоювати своє кохання навіть перед батьками, які категорично не схвалювали їхній вибір.