24 Канал згадує найгучніші любовні трикутники в історії шоу-бізнесу, які не залишили публіку байдужою.

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Дженніфер Еністон, Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Дженніфер Еністон, Бред Пітт та Анджеліна Джоліа / Колаж 24 Каналу

Цю історію свого часу обговорював чи не весь Голлівуд. Дженніфер Еністон і Бред Пітт були однією з найпопулярніших пар кіноіндустрії. Актори одружилися у 2000 році, однак уже за кілька років їхній шлюб опинився під загрозою.

Усе змінилося під час роботи над фільмом "Містер і місіс Сміт". На знімальному майданчику Бред Пітт зблизився з Анджеліною Джолі, яка зіграла його екранну дружину. На той момент актор ще перебував у шлюбі з Еністон.

У січні 2005 року Дженніфер і Бред оголосили про розставання. Згодом Пітт та Джолі перестали приховувати свої стосунки, а їхній роман став одним із найобговорюваніших у світі. Пара прожила разом понад десять років, виховувала шістьох дітей і навіть одружилася у 2014 році.

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Однак і ця історія не мала щасливого фіналу: у 2016 році Джолі подала на розлучення.

Шакіра, Жерар Піке та Клара Чіа

Шакіра, Жерар Піке та Клара Чіа / Колаж 24 Каналу

Історія колумбійської співачки Шакіри та футболіста Жерара Піке також неодноразово опинялася в центрі уваги таблоїдів. Знаменитості познайомилися у 2010 році під час зйомок кліпу на пісню Waka Waka. Згодом вони почали зустрічатися, стали батьками двох синів і провели разом понад десять років.

У червні 2022 року пара оголосила про розставання. Офіційних подробиць щодо причин розриву знаменитості не розкривали, однак невдовзі в медіа почали з'являтися повідомлення про ймовірну невірність футболіста.

Уже на початку 2023 року Піке публічно показав нову обраницю – Клару Чіа Марті. Водночас Шакіра не залишила цю історію без уваги. Її пісня BZRP Music Sessions #53 із гострими натяками на колишнього та його нову дівчину стала світовим хітом.

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Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон та Руперт Сандерс

Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон та Руперт Сандерс / Колаж 24 Каналу

Для шанувальників "Сутінків" ця історія стала справжнім шоком. Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон познайомилися на знімальному майданчику вампірської саги й невдовзі почали зустрічатися не лише на екрані, а й у реальному житті.

Їх вважали однією з найромантичніших молодих пар Голлівуду. Проте у 2012 році стосунки акторів опинилися під загрозою після публікації фотографій Стюарт із режисером Рупертом Сандерсом, який на той момент був одружений із моделлю Ліберті Росс.

Крістен публічно перепросила перед Паттінсоном і зізналася, що любить його. Сандерс також попросив вибачення перед своєю родиною. Скандал став однією з найгучніших тем світових таблоїдів того літа.

Стюарт і Паттінсон згодом ще намагалися відновити стосунки, але зрештою розійшлися.

Елізабет Тейлор, Деббі Рейнольдс та Едді Фішер

Елізабет Тейлор, Деббі Рейнольдс та Едді Фішер / Колаж 24 Каналу

У 1950-х роках Голлівуд пережив любовну драму, яка серйозно вплинула на репутацію одразу кількох знаменитостей. Акторка Елізабет Тейлор товаришувала зі співачкою Деббі Рейнольдс, яка була одружена з Едді Фішером.

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Після раптової загибелі третього чоловіка Тейлор, продюсера Майка Тодда, Фішер підтримував акторку. Однак згодом дружня допомога переросла в романтичні почуття.

Фішер залишив дружину та дітей і почав будувати стосунки з Тейлор. У 1959 році вони одружилися, щойно співак офіційно завершив попередній шлюб.

Суспільство бурхливо відреагувало на цю історію. Рейнольдс отримувала хвилю підтримки, а Тейлор і Фішер зіткнулися з критикою. Згодом акторка розлучилася і з Фішером, а її наступним гучним коханням став колега Річард Бертон.

Принцеса Діана, принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз

Принцеса Діана, принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз / Колаж 24 Каналу

Навіть королівська родина не уникнула любовних драм, які роками обговорював світ. Стосунки принцеси Діани, принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз стали однією з найвідоміших історій британської монархії.

Чарльз і Камілла познайомилися ще до його весілля з Діаною. Однак у 1981 році принц одружився з Діаною Спенсер, яка згодом стала однією з найулюбленіших представниць королівської родини.

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Попри шлюб, зв'язок Чарльза з Каміллою не зник. З часом проблеми у стосунках принца та принцеси стали надбанням громадськості. У 1992 році подружжя оголосило про роздільне проживання, а в 1996 році офіційно розлучилося.

Особливого розголосу історія набула після інтерв'ю Діани BBC у 1995 році. Тоді принцеса вимовила фразу, яка стала знаковою: "У цьому шлюбі нас було троє".

Зрештою Чарльз і Камілла одружилися у 2005 році. У 2022 році вони стали королем і королевою Великої Британії.

І поки одні зіркові романи завершувалися гучними розлученнями, інші пари знаходили спосіб пережити навіть невірність – як це вдалося деяким українським знаменитостям.