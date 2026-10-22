Звездная мама не сдержала эмоций и поделилась трогательными семейными снимками на своей странице в инстаграме. Сейчас блогерша вместе с младшей дочерью живет в Дубае, а ее старший сын живет с отцом в Киеве – вернуться в Украину в 15 лет было его сознательным выбором.

На опубликованном видео запечатлена долгожданная встреча брата и сестры: Даниэль нежно поднял маленькую Софию на руки, весело кружил и подбрасывал ее, а девочка искренне смеялась и целовала брата.

Санта Димопулос показала трогательную встречу сына с дочкой после долгой разлуки: смотрите видео онлайн

Отметим, что у детей Санты разные отцы. Старший сын Даниэль родился в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой и решил пойти по его стопам – парень получает образование юриста-международника. Младшая дочь София появилась на свет в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко. В сентябре девочке исполнилось 7 лет. Она увлекается гимнастикой и играет в большой теннис вместе с мамой.

А ранее певица Ирина Федишин поделилась первым фото из больницы со своими сыновьями.