Зіркова мама не стримала емоцій і поділилася зворушливими сімейними кадрами на своїй сторінці в інстаграмі. Наразі блогерка разом із молодшою донькою мешкає в Дубаї, тоді як її старший син живе з батьком у Києві – повернутися до України в 15 років було його свідомим вибором.

На опублікованому відео видно довгоочікувану зустріч брата й сестри: Даніель ніжно підхопив маленьку Софію на руки, весело кружляв і підкидав її, а дівчинка щиро сміялася та цілувала брата.

Санта Дімопулос показала чуттєву зустріч сина з донечкою після довгої розлуки: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що у дітей Санти різні батьки. Старший син Даніель народився у стосунках із шоуменом Андрієм Джеджулою і вирішив піти його стопами – хлопець здобуває освіту юриста-міжнародника. Молодша донька Софія з'явилася на світ у шлюбі з бізнесменом Ігорем Кучеренком. У вересні дівчинці виповнилося 7 років; вона захоплюється гімнастикою та грає у великий теніс разом із мамою.

А раніше співачка Ірина Федишин поділилася першим фото з лікарні з синами.