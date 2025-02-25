Любимец Кремля Shaman получил заочное подозрение от СБУ
СБУ выдвинула обвинения российскому исполнителю Ярославу Дронову, который выступает под псевдонимом "Шаман" (Shaman). Артист активно поддерживает вооруженную агрессию России против Украины.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал СБУ. К тому же Shaman внесен в перечень лиц, создающих национальную угрозу безопасности Украины.
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На днях следствие установило, что Дронов входит в группу исполнителей, подконтрольных Кремлю, которые открыто одобряют действия российского руководства и восхваляют россиян, которые участвуют в боевых действий против Украины. В частности, в конце 2022 года он записал видеообращение, в котором героизировал представителей российских вооруженных формирований и признавал правомерной российскую агрессию против Украины, продолжающуюся с 2014 года.
Кроме того, певец систематически выступает на концертах и массовых мероприятиях, направленных на поддержку Путина и оккупационных войск. Так, в феврале 2023 года Ярослав посетил временно оккупированную часть Херсонской области, где выступил на концерте в поддержку режима Кремля.
Какие статьи инкриминируют российскому исполнителю
На основе собранных материалов следователи Службы безопасности заочно объявили Шаману подозрение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины, а также глорификацию представителей российских вооруженных формирований, что были совершены повторно с использованием средств массовой информации.
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Shaman / Фото СБУ
Заметим, накануне в Украине заочно осудили еще одного пропагандиста – известного российского актера Дмитрия Певцова, который снимался в сериале "Бандитский Петербург".