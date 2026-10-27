После обвинений FIЇNKA и заявления Киселева: семья Гиги прокомментировала скандал с "Вівтарем"

В своем заявлении в инстаграме родные Степана Гиги признались, что им больно видеть публичные конфликты вокруг имени певца, ведь с момента его смерти еще не прошло и года.

Реклама Adv

популярные видео

Мы никогда не ставили целью кого-то обидеть или принизить труд артистов. Наоборот, искренне благодарны каждому, кто присоединился к чествованию памяти нашего отца– подчеркнули близкие музыканта.

Они пояснили, что организацией концерта памяти Степана Гиги в Киеве занимались организаторы, которые на протяжении нескольких лет сотрудничали с артистом. Именно они вели переговоры с исполнителями и их менеджерами и согласовывали условия участия в мероприятии. По словам семьи, в тот период она переживала самый тяжелый этап своей жизни, поэтому доверилась людям, которых давно знала. Близкие артиста были убеждены, что все договоренности с участниками концерта должным образом согласованы.

Реклама

К сожалению, уже после концерта выяснилось, что между ожиданиями отдельных артистов и тем, о чем нам сообщали, есть расхождения. Для нас это также стало неожиданностью– отметили родные певца.

В то же время семья подчеркнула, что ответственно относится к творческому наследию Степана Гиги, потому что его песни – это результат многолетнего труда музыканта. Близкие артиста также заявили, что открыты для спокойного диалога и цивилизованного решения всех вопросов.

Больше всего нам хотелось бы, чтобы имя Степана Гиги объединяло людей вокруг музыки, а не становилось поводом для споров– добавили они.

Что известно о скандале с песней "Вівтар"?

Спор стал публичным после того, как певица FIЇNKA рассказала в интервью Славе Демину о договоренностях с семьей Степана Гиги относительно исполнения его хита. По словам артистки, ее пригласили спеть "Вівтар" на концерте памяти музыканта. Изначально речь шла лишь об исполнении композиции на мероприятии без права на дальнейший релиз. Однако после того, как обновленная версия песни привлекла внимание слушателей в сети, в частности в TikTok, FIЇNKA предложила официально выпустить ее и разделить роялти поровну. Как утверждает певица, на релиз она получила согласие, однако исполнять композицию на концертах ей якобы запретили.

Реклама

Впоследствии артистка обратила внимание на то, что Никита Киселев также перепел "Вівтар", выпустил клип и исполнял песню на своих концертах. По словам FIЇNKA, представители семьи Гиги сообщили ей, что подали на исполнителя в суд из-за использования композиции.

Никита Киселев, со своей стороны, заявил, что у него нет проблем с законом из-за исполнения песни. По его словам, он получил все необходимые разрешения от правообладателя, а использование композиции официально согласовано. Также певец подчеркнул, что против него не возбуждали судебных дел из-за исполнения трека "Вівтар".

После этого FIЇNKA публично выразила возмущение и заявила, что чувствует себя обманутой, поскольку соблюдала договоренности, о которых ей сообщили.

К обсуждению ситуации присоединился и блогер Николас Карма. Он в инстаграме рассказал, что ранее общался с дочерью Степана Гиги Квитославой относительно официального релиза собственной версии песни "Достигают вишни". По словам блогера, тогда ему сообщили, что семья сначала планирует решать судебные вопросы с Никитой Киселевым из-за трека "Вівтар". А его последующие попытки вернуться к обсуждению релиза остались без ответа.

Реклама

После слов FIЇNKA я понял, что меня обманули точно так же. И мне, как и FIЇNKA, говорили то же самое о Никите и судебном процессе. Поэтому точно не стоит обвинять FIЇNKA в какой-то лжи– написал Николас Карма.

Ранее мы рассказывали о том, кому перешли авторские права на песни Степана Гиги после его смерти.